توب 5: روسيا تحذر من اعتقال بوتين.. وأسباب مخاوف أمريكا من "تيك توك"

من تحذير روسيا من اعتقال بوتين واعتباره "إعلان حرب" إذا قام به أي دولة، إلى الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران، إضافة إلى أسباب مخاوف أجهزة الأمن الأمريكية من تطبيق تيك توك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، الخميس، من تبعات اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده، وقال ميدفيديف إن ذلك "بمثابة إعلان حرب ضد روسيا".
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي استعداد إيران لـ"تعزيز وتمتين العلاقات مع السعودية"، مبديا ترحيبه بعودة العلاقات بين البلدين "إلى طبيعتها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).