توب 5: روسيا تحذر من اعتقال بوتين.. وأسباب مخاوف أمريكا من "تيك توك"

من تحذير روسيا من اعتقال بوتين واعتباره "إعلان حرب" إذا قام به أي دولة، إلى الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران، إضافة إلى أسباب مخاوف أجهزة الأمن الأمريكية من تطبيق تيك توك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

ميدفيديف: إذا اعتقلت ألمانيا بوتين سنضرب البوندستاغ

حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، الخميس، من تبعات اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده، وقال ميدفيديف إن ذلك "بمثابة إعلان حرب ضد روسيا".

إيران تعلن ما اتفق عليه وزير خارجيتها مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي استعداد إيران لـ"تعزيز وتمتين العلاقات مع السعودية"، مبديا ترحيبه بعودة العلاقات بين البلدين "إلى طبيعتها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

في 4 دقائق.. شرح تفصيلي لأسباب مخاوف أجهزة الأمن الأمريكية من تطبيق تيك توك

يواجه تطبيق تيك توك مرة أخرى إمكانية الحظر، وإذا لم تكن قد لاحظت ذلك، فإن عناوين الأخبار تشبه إلى حد كبير عناوين ظهرت في عام 2020، عندما كان الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، يستهدف تيك توك أيضًا.

يقذف الحطام في كل مكان.. كاميرا توثق مرور إعصار نادر بلوس أنجلوس هو الأقوى منذ 40 عامًا

قالت هيئة الأرصاد الجوية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن إعصارا نادرا ضرب المنطقة، الأربعاء.

مصر تنعى "أبلة فضيلة" مقدمة أشهر برنامج أطفال "غنوة وحدوتة"

توفيت الإذاعية المصرية فضيلة توفيق، المعروفة باسم "أبلة فضيلة" في كندا عن عمر يناهز 94 عاما، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية عن أبنائها، الخميس.