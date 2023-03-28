من عقوبات أمريكية جديدة على سوريا بسبب ريادتها في إنتاج الكبتاغون، ومحتجون ضد إصلاحات نظام التقاعد يقتحمون مطارًا فرنسيًا، ونشر لقطات لقيام فتاة بإطلاق النار داخل مدرسة بأمريكا، مرورًا بدعوة زعيم كوريا الشمالية لبناء "قوة نووية تتجاوز الخيال"، وصولا إلى ظهور مفاجئ لمؤسس "علي بابا" جاك ما في الصين بعد اختفاء طويل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها فرضت، بالتعاون من السلطات البريطانية، عقوبات على أشخاص وصفتهم بـ"الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد"، نظرا لـ"تورطهم في إنتاج المخدرات والاتجار بها".

اقتحم متظاهرون مطار بياريتز في جنوب غرب فرنسا، صباح الثلاثاء، مع استمرار المظاهرات ضد إصلاحات المعاشات التقاعدية المقترحة، وفقا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تم التحقق منها بواسطة شبكة CNN.

بعد مقتل ثلاثة طلاب أطفال وثلاثة موظفين داخل مدرسة "كونفينانت" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، نشرت السلطات الأمريكية مقطع فيديو يُظهر مطلقة النار البالغة من العمر 28 عامًا وهي تطلق النار داخل المدرسة.

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، بتوسيع إنتاج المواد النووية لزيادة الترسانة النووية لبلاده، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

عاد الملياردير جاك ما إلى البر الرئيسي للصين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث قام مؤسس "علي بابا" بزيارة مدرسة تمولها الشركة وتحدث عن كيفية تأثير التغييرات في التكنولوجيا على التعليم.