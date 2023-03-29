من رفض وزراء الحكومة الإسرائيلية تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الجدل المحتدم في البلاد حول الإصلاح القضائي، وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء تفويضات حرب العراق، مرورًا بوضع أرامكو السعودية حجر أساس مصفاة نفط عملاقة ومجمع بتروكيميائيات ضخم في الصين، إلى وصول عاهل بريطانيا ألمانيا في أول زيارة خارجية له بصفته ملكًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رفض وزراء الحكومة الإسرائيلية تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الجدل المحتدم في البلاد حول الإصلاح القضائي، في وقت أكد اليميني المتطرف المثير للجدل إيتمار بن غفير بصراحة أن إسرائيل دولة قائمة بذاتها، وليست جزءًا من الولايات المتحدة.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية 66 صوتا مقابل 30 صوتا، على تشريع يلغي التفويضات الخاصة باستخدام القوة العسكرية في العراق لعامي 1991 و 2002.

وَضع حجر أساس مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمالي شرق الصين، في مراسم جرت الأربعاء في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وصل العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، إلى ألمانيا مع الملكة القرينة، الأربعاء، في أول زيارة دولة خارجية له بصفته ملكًا.

أعلن الشاعر السوري حذيفة العرجي، سعيه لرفع دعوى تعويض عن حقوقه "الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية"، ضد صناع مسلسل "رسالة الإمام".