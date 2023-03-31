من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية، والتي تصنف الولايات المتحدة على أنها التهديد الأمني الرئيسي على روسيا، إلى توجيه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي، مرورًا بافتتاح "نيابة الحج والعمرة" في السعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.



بوتين يوقع العقيدة الجديدة لسياسة روسيا الخارجية: أمريكا التهديد الرئيسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على مرسوم بشأن نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية، والتي تصنف الولايات المتحدة على أنها التهديد الأمني الرئيسي على روسيا، وعلى "التنمية العادلة للبشرية".

مصادر لـCNN: توجيه أكثر من 30 تهمة لترامب.. إليكم ما نعلمه

كشف مصدران مطلعان أن دونالد ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري في لائحة اتهام وجهتها له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بنيويورك، وذلك في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.



بجوار الحرم المكي ..افتتاح "نيابة الحج والعمرة".. ما هي أهدافها؟

افتتح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الجمعة، "نيابة الحج والعمرة" بجوار الحرم المكي والتي تختص بالحماية العدلية للحاج والمعمرين والنظر في الجرائم الجنائية خلال أداء شعيرتي الحج والعمرة.

بعد زيارة شكري لدمشق.. وزير خارجية سوريا في القاهرة السبت لأول مرة منذ سنوات

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد بزيارة إلى مصر، السبت، لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك في إطار التقارب في علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا نتيجة غارة قال إن إسرائيل شنتها على ريف دمشق.