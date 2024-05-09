دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب نشر تدوينة كتب فيها اسم بايدن وحماس وبينهما قلب أحمر اللون.

جاء ذلك في تدوينة لبن غفير على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، بأعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي لـCNN في مقابلة حصرية والتي أشعلت ردود فعل رسمية ودبلوماسية في إسرائيل.

وقال بايدن، في المقابلة للمرة الأولى إنه سيوقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، التي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة، إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن، لإيرين بورنيت في مقابلة حصرية على برنامج "Erin Burnett OutFront"، في إشارة إلى القنابل التي أوقف إرسالها لإسرائيل مؤقتا: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وتابع: "لقد أوضحت أنهم إذا ذهبوا إلى رفح - فهم لم يذهبوا إلى رفح بعد - إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيا للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن".