بعد أن أكمل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مقابلته قبل النطق بالحكم مع مسؤول المراقبة، سيتم إرسال تقرير عن المقابلة مباشرة إلى القاضي خوان ميرشان، الذي لديه عدد قليل من الخيارات للحكم على ترامب - أخطرها هو السجن.

وتتراوح العقوبة التي قد يتلقاها الرئيس الأمريكي السابق في 11 يوليو/تموز المقبل، ما بين الخدمة المجتمعية والغرامات والبقاء تحت المراقبة والسجن، بعد إدانته بتهمة "أموال الصمت".

من جانبه، قال إليوت ويليامز، نائب مساعد المدعي العام السابق: "من غير المرجح أن يرى شخص أُدين بهذا النوع من الجناية في نيويورك بدون سجل إجرامي سابق حكمًا بالكثير من الوقت في السجن، إن وُجد".

وأشار الخبراء إلى أن تقدم ترامب في السن سيكون أيضًا عاملاً في عدم إرساله إلى السجن.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، برايان تود.