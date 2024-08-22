لا تزال أوكرانيا مستمرة سواء في هجومها البري على كورسك أو في استهداف روسيا بالطائرات المسيّرة، وهو ما كانت تفعله بالطبع طوال معظم مدة الحرب.

ومساء الأربعاء زعمت روسيا أنها اعترضت 45 طائرة بدون طيار أوكرانية، 11 منها كانت تستهدف منطقة موسكو.

ووصف عمدة المدينة ذلك بأنه واحد من أكبر الهجمات بطائرات بدون طيار على موسكو على الإطلاق.

وأطلقت روسيا في الوقت نفسه 69 طائرة بدون طيار في الاتجاه المعاكس وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية التي تقول إنها أسقطت معظمها.

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