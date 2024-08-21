خرائط تظهر أماكن توغل القوات الأوكرانية في روسيا.. إليك ما تكشفه

(CNN)-- تُظهر صور الأقمار الصناعية أن الجيش الروسي ينشئ جسورًا عائمة عبر نهر سيم في منطقة كورسك الروسية، بينما تدمر أوكرانيا جسورًا حيوية في المنطقة الجنوبية من روسيا.

منذ التوغل الأوكراني المفاجئ عبر الحدود إلى روسيا الأسبوع الماضي، تم تدمير جسرين على الأقل في منطقة كورسك والآن، تم بناء ثلاثة جسور عائمة على الأقل عبر نهر سيم، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها Planet Labs وBlackSky.

واستهدفت طائرة انتحارية بدون طيار أوكرانية (كاميكازي) - نوع من أنظمة الأسلحة الجوية – أحد الجسور بالفعل، وفقًا لفيديو تم تحديد موقعه جغرافيًا بواسطة CNN.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها BlackSky قبل الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، تُظهر أنه لم يعد هناك جسر. وبالقرب من النهر، يظهر جسر عائم جديد في الصورة يمتد عبر نهر سيم.

شوهد جسر عائم ثالث لأول مرة في صور الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء الأوروبية في 16 أغسطس/آب. وتُظهر الصور من Planet Labs في 17 أغسطس/آب أنه لا يزال موجودًا.