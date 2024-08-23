فيديو يظهر لحظة احتراق عبارة روسية قبل غرقها بعد هجوم أوكراني

فيديو يظهر لحظة احتراق عبارة روسية قبل غرقها بعد هجوم أوكرانيالعالمنشر الجمعة، 23 اغسطس / آب 2024أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في عبارة روسية محملة بالنفط في البحر الأسود بعد هجوم أوكراني، وتقول أوكرانيا إن العبارة كانت تستخدم لنقل الوقود الذي تشتد الحاجة إليه إلى شبه جزيرة القرم.ويقول المسؤولون الروس إن العبارة غرقت بالفعل وعلى متنها خزانات وقود.قد يهمك أيضًا.. "تطال 400 شخص وكيان".. أمريكا تكشف عن حزمة ضخمة جديدة من العقوبات ضد روسياأوكرانيا تحث مواطنيها مغادرة مدينة بوكروفسك مع تقدم القوات الروسيةبالصواريخ والمسيّرات والمدافع.. شاهد احتدام المعارك بين روسيا وأوكرانياقراءة المزيدأوكرانياروسياالجيش الأوكرانيالجيش الروسيفلاديمير بوتين