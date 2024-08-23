فيديو يظهر لحظة احتراق عبارة روسية قبل غرقها بعد هجوم أوكراني

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في عبارة روسية محملة بالنفط في البحر الأسود بعد هجوم أوكراني، وتقول أوكرانيا إن العبارة كانت تستخدم لنقل الوقود الذي تشتد الحاجة إليه إلى شبه جزيرة القرم.

ويقول المسؤولون الروس إن العبارة غرقت بالفعل وعلى متنها خزانات وقود.

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