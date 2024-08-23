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(CNN)-- كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن فرضها حزمة ضخمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في أحدث جهد لاستهداف آلة الحرب الروسية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية، طالت حوالي 400 شخص وكيان داخل وخارج روسيا، بما في ذلك في الصين وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف العقوبات- التي جرى إعلانها قبل يوم الاستقلال الأوكراني- على وجه التحديد أولئك الذين يدعمون سلسلة التوريد الروسية والقاعدة الدفاعية، والذين يساعدون موسكو على التهرب من العقوبات الحالية المفروضة. وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا توغلا جريئا بمنطقة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف "عدة شبكات عابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تلك المتورطة في شراء الذخيرة والعتاد العسكري لروسيا، وتسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على الأغنياء (الأوليغارشية) الروس، والتهرب من العقوبات المفروضة على الجهات السيبرانية الفاعلة في روسيا، وغسل الذهب لشركة ذهب روسية تخضع للعقوبات، ودعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية عبر شراء منتجات حساسة ومهمة مثل الآلات المتقدمة والمكونات الإلكترونية".

وأضاف البيان الصحفي لوزارة الخزانة أنه "يستهدف أيضا شركات التكنولوجيا المالية الروسية التي تقدم البرامج الضرورية وحلول تكنولوجيا المعلومات للقطاع المالي الروسي".

وفي الوقت نفسه، استهدفت عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية "الكيانات والأفراد المشاركين في مستقبل إنتاج وتصدير الطاقة والمعادن والتعدين في روسيا، والتهرب من العقوبات، والقاعدة الصناعية العسكرية في روسيا، بما في ذلك إنتاج الطائرات المسلحة بدون طيار (UAV)، ودعم بيلاروسيا للمجهود الحربي الروسي، والكيانات اللوجستية الجوية، والشركات التابعة الإضافية لشركة الطاقة الذرية الحكومية (روساتوم)، والجهات الخبيثة المتورطة في محاولة (إعادة تأهيل) أطفال أوكرانيا بالقوة"، بحسب ما جاء في البيان الصحفي لوزارة الخزانة الأمريكية.