فتح مدع عام إيطالي في صقلية تحقيقًا في "جريمة قتل غير عمد وحادث غرق سفينة بسبب الإهمال" في حادث غرق يخت فاخر قبالة سواحل صقلية، الاثنين الماضي.

لقي 7 أشخاص حتفهم، من بينهم تاجر التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته عندما غرقت السفينة، بينما نجا 15 شخصًا، من بينهم زوجة لينش التي تملك شركة السفينة.

وغرقت السفينة في ظل سوء الأحوال الجوية، لكن المدعي العام ألقى باللوم على ما أسماه "السلوك البشري" في الوفيات. ولم يعتقل أي من أفراد الطاقم الناجين.

ومن التفاصيل الأخرى التي تم الكشف عنها مؤخرًا أن 5 من الضحايا تم العثور عليهم في نفس منطقة السفينة، مما يشير إلى أنهم ربما كانوا يبحثون عن كيس هوائي وتجمعوا، رغم أنهم قالوا أيضًا إن التيارات المائية ربما حركت الجثث إلى مكان واحد أيضًا.

