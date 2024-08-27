تم ذكر اسم قبطان اليخت الفاخر الذي غرق بعاصفة في 19 أغسطس/ آب قبالة ساحل صقلية، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، في تحقيق بـ"القتل غير العمد وغرق السفينة بسبب الإهمال" في المأساة.

ونُصح جيمس كاتفيلد، وهو بحار عمره 51 عامًا من نيوزيلندا ولديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في اليخوت الفاخرة بالبحر الأبيض المتوسط، بتأمين محامي دفاع، وفقًا لمكتب المدعي العام. وعلى الرغم من ذلك، فإنه ليس قيد الاحتجاز وذكر اسمه في التحقيق لا يعني أنه مُذنب.

ولقي 7 أشخاص حتفهم بمن فيهم قطب التكنولوجيا البريطاني، مايك لينش، وابنته البالغة من العمر 18 عامًا عندما غرقت السفينة. نجا 15 شخصًا، بمن فيهم 9 من أفراد الطاقم.

ولم يتم تسمية أي فرد آخر من الطاقم حتى الآن، ولكن يُطلب منهم جميعًا عدم مغادرة البلاد.