"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

ترامب: "إذا أصبحت هاريس رئيسة ستختفي إسرائيل".. ولو كنت رئيسًا لما حدث ما يجري بالشرق الأوسط

(CNN) -- جمعت حملة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس 47 مليون دولار في غضون 24 ساعة بعد مناظرتها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، ليلة الثلاثاء، وفقا لمسؤول في الحملة، مما يجعلها حتى الآن واحدة من أقوى أيام جمع التبرعات الفردية لحملة هاريس.

وقال المسؤول إن التبرعات جاءت من حوالي 600 ألف متبرع.

وذكرت رئيسة الحملة، جين أومالي ديلون، في بيان، إن هذا " الزخم يعكس تحالفا قويا ومتناميا من الأمريكيين المتحدين خلف ترشيح هاريس الذين يعرفون المخاطر في انتخابات نوفمبر(تشرين الثاني)، ويبذلون قصارى جهدهم لهزيمة دونالد ترامب".

وأضافت: "لا يمكننا التقليل من قوة فريق ترامب وجهوده القوية في جمع الأموال والتنظيم والتي صممت عمدا لتقسيم وزرع الشك بين الأمريكيين، ولا يمكننا أن نتوقف حتى نهزم ترامب مرة واحدة وإلى الأبد في نوفمبر".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة CNNسابقا أنه حتى بعد أداء قوي في المناظرة ضد ترامب، تصر حملة هاريس على اعتقادها بأن الانتخابات ستكون صعبة ومتقاربة للغاية، وأن ليلة واحدة لن تغير مسار السباق.