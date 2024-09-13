كامالا هاريس ترد على رفض ترامب المشاركة في مناظرة ثانية

"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

(CNN) -- جددت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الخميس، الدعوة إلى عقد مناظرة رئاسية أخرى مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي أعلن رفضه المشاركة.

وقالت هاريس خلال تجمع في جرينزبورو، نورث كارولينا: "قبل ليلتين، أجريت أنا ودونالد ترامب مناظرتنا، وأعتقد أننا مدينون للناخبين بعقد مناظرة أخرى".

وأضافت: "لأن هذا هو الشيء في هذه الانتخابات، ما هو على المحك لا يمكن أن يكون أكثر أهمية، في ليلة الثلاثاء، تحدثت عن قضايا أعرف أنها مهمة للأسر في جميع أنحاء أمريكا مثل خفض تكلفة المعيشة، والاستثمار في الشركات الصغيرة، وحماية الحريات الإنجابية والحفاظ على أمن وأمان أمتنا".

وانتقدت هاريس إجابات ترامب السياسية أثناء المناظرة ووصفت الرئيس السابق بأنه مرشح "غير مناسب".

كان ترامب قال خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا: "لن يكون هناك مناظرة ثالثة لقد فات الأوان على أي حال".

وكان دونالد ترامب شارك في مناظرة مع الرئيس جو بايدن، في يونيو/ حزيران قبل انسحابه من السباق الرئاسي، ثم خاض مناظرة ثانية بثتها شبكة ABC ، الثلاثاء، مع كامالا هاريس.