فيضانات قاتلة تجتاح البوسنة والهرسك.. ونشر الجيش في المناطق المتضررة

تحولت الفيضانات المدمرة أيضًا إلى فيضانات قاتلة في البوسنة والهرسك بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة البلدات الواقعة جنوب غرب العاصمة سراييفو.

حتى الجمعة، تأكد مقتل 16 شخصًا على الأقل. وقال الدفاع المدني البوسني إن ما يصل إلى 40 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.

من جانبها، أعلنت حكومة الاتحاد المسلم الكرواتي حالة الكوارث الطبيعية ونشر الجيش قوات في المنطقة التي غمرتها الفيضانات.

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