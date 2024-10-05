فيضانات قاتلة تجتاح البوسنة والهرسك.. ونشر الجيش في المناطق المتضررة

فيضانات قاتلة تجتاح البوسنة والهرسك.. ونشر الجيش في المناطق المتضررةالعالمنشر السبت، 05 أكتوبر / تشرين الأول 2024تحولت الفيضانات المدمرة أيضًا إلى فيضانات قاتلة في البوسنة والهرسك بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة البلدات الواقعة جنوب غرب العاصمة سراييفو.حتى الجمعة، تأكد مقتل 16 شخصًا على الأقل. وقال الدفاع المدني البوسني إن ما يصل إلى 40 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.من جانبها، أعلنت حكومة الاتحاد المسلم الكرواتي حالة الكوارث الطبيعية ونشر الجيش قوات في المنطقة التي غمرتها الفيضانات. قد يهمك أيضًا.. "تدمر كل شيء" بسرعة وفجأة.. شاهد مياهًا جارفة تحطم منزلًا في لحظة مرعبةانهيار منزل سيدة في مياه الفيضانات وهي بداخله.. شاهد كيف أنقذ رجل يستعد لزفاف ابنه حياتها قراءة المزيدالبوسنة والهرسكحوادثكوارث طبيعية