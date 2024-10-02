صوَّرت راشيل ويلكس من شوغر غروف بولاية كارولينا الشمالية، بأمريكا، لحظة درامية لمياه جارفة وهي تندفع إلى أسفل التل بعد إعصار هيلين. لحسن الحظ، لم يكن هناك أحد في الجزء من المنزل الذي سقط عن أساسه، وكل من كان هناك آمن.

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لقطات تظهر مدى الدمار الذي خلفه إعصار هيلين في كارولينا الشمالية

مشاهد تُظهر ارتفاعًا هائلاً في الأمواج والفيضانات مع دنو إعصار "هيلين" من فلوريدا