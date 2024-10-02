"تدمر كل شيء" بسرعة وفجأة.. شاهد مياهًا جارفة تدمر منزلًا في لحظة مرعبةمتفرقاتنشر الأربعاء، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2024صوَّرت راشيل ويلكس من شوغر غروف بولاية كارولينا الشمالية، بأمريكا، لحظة درامية لمياه جارفة وهي تندفع إلى أسفل التل بعد إعصار هيلين. لحسن الحظ، لم يكن هناك أحد في الجزء من المنزل الذي سقط عن أساسه، وكل من كان هناك آمن.قد يهمك أيضًا.. حولت منزلهم بالكامل إلى رماد.. شاهد سيارة تسلا تلتهمها النيران بعد فيضانات ناجمة عن إعصار هيلينلقطات تظهر مدى الدمار الذي خلفه إعصار هيلين في كارولينا الشماليةمشاهد تُظهر ارتفاعًا هائلاً في الأمواج والفيضانات مع دنو إعصار "هيلين" من فلوريداقراءة المزيدحوادثكاميراتكوارثكوارث طبيعيةمياه