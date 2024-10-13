مشهد مروع يظهر حجم الدمار الذي خلفه إعصار ميلتون في فلوريدا

لا يزال العديد من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية يواجهون فيضانات خطيرة، حتى مع بدء العديد من الأشخاص الآخرين عملية التعافي الطويلة بعد إعصار ميلتون.

وتُظهر صور جديدة حجم الدمار في أحد أحياء ليكوود بفلوريدا الذي خلفه الإعصار القوي الذي ضرب الولاية مؤخرًا.

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