مشهد مروع يظهر حجم الدمار الذي خلفه إعصار ميلتون في فلوريدا

مشهد مروع يظهر حجم الدمار الذي خلفه إعصار ميلتون في فلوريداالعالمنشر الأحد، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024لا يزال العديد من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية يواجهون فيضانات خطيرة، حتى مع بدء العديد من الأشخاص الآخرين عملية التعافي الطويلة بعد إعصار ميلتون.وتُظهر صور جديدة حجم الدمار في أحد أحياء ليكوود بفلوريدا الذي خلفه الإعصار القوي الذي ضرب الولاية مؤخرًا.وأيضًا.. إعصار ميلتون تحدى التوقعات وجلب عواصف عاتية.. فلوريدا على وقع تحذيرات جديدةسيناريو كابوسي حتى لأكثر البحارة خبرة.. العثور على رجل متشبث بمبرد في المحيط بعد إعصار ميلتونفيديو يوثق عبور إعصار من مخلفات "ميلتون" للطريق السريع في فلوريداقراءة المزيدأمريكاطقسفلوريداكوارثكوارث طبيعية