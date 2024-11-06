كيف كانت نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا في 2020 مقارنة بعام 2024؟ شاهد تحليل CNNالعالمنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يقدم جون كينغ من شبكة CNN تفاصيل عن الوضع في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، حيث لا يزال من المبكر للغاية الحكم على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقارنة بكيفية سير الانتخابات في عام 2020.قد يهمك أيضًا.. أولًا بأول.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بين هاريس وترامب حسب إحصاء CNN"حزام الشمس" و"الجدار الأزرق".. ما السيناريوهات المحتملة لفوز هاريس أو ترامب بالبيت الأبيض؟مباشرة بالأرقام.. عدد أصوات ترامب مقابل هاريس في الانتخابات الأمريكية بإحصاء CNN قراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيدونالد ترامبكامالا هاريس