يقدم جون كينغ من شبكة CNN تفاصيل عن الوضع في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، حيث لا يزال من المبكر للغاية الحكم على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقارنة بكيفية سير الانتخابات في عام 2020.

قد يهمك أيضًا.. أولًا بأول.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بين هاريس وترامب حسب إحصاء CNN

"حزام الشمس" و"الجدار الأزرق".. ما السيناريوهات المحتملة لفوز هاريس أو ترامب بالبيت الأبيض؟

مباشرة بالأرقام.. عدد أصوات ترامب مقابل هاريس في الانتخابات الأمريكية بإحصاء CNN