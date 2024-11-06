كيف كانت نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا في 2020 مقارنة بعام 2024؟ شاهد تحليل CNN

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كيف كانت نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا في 2020 مقارنة بعام 2024؟ شاهد تحليل CNN

يقدم جون كينغ من شبكة CNN تفاصيل عن الوضع في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، حيث لا يزال من المبكر للغاية الحكم على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقارنة بكيفية سير الانتخابات في عام 2020.

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