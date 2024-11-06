ناقش مذيعو شبكة CNN، دانا باش وأودي كورنيش، وكريس والاس، ما يعنيه فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية جورجيا المتأرجحة بالنسبة لحملة نائب الرئيس كامالا هاريس.

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