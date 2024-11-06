خبر سيئ للغاية لحملة هاريس.. شاهد كيف علقت مذيعة CNN على فوز ترامب بجورجيا

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خبر سيئ للغاية لحملة هاريس.. شاهد كيف علقت مذيعة CNN على فوز ترامب بجورجيا

ناقش مذيعو شبكة CNN، دانا باش وأودي كورنيش، وكريس والاس، ما يعنيه فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية جورجيا المتأرجحة بالنسبة لحملة نائب الرئيس كامالا هاريس.

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