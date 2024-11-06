خبر سيئ للغاية لحملة هاريس.. شاهد كيف علقت مذيعة CNN على فوز ترامب بجورجياالعالمنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024ناقش مذيعو شبكة CNN، دانا باش وأودي كورنيش، وكريس والاس، ما يعنيه فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية جورجيا المتأرجحة بالنسبة لحملة نائب الرئيس كامالا هاريس.وأيضًا.. كيف كانت نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا في 2020 مقارنة بعام 2024؟ شاهد تحليل CNNالجمهوريون يقلبون مجلس الشيوخ بإحصاء CNNمقطع طريف.. شاهد ما قاله ناخب أمريكي لمذيعة CNN عن سبب إدلائه بصوتهقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامبكامالا هاريس