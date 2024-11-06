ترامب مُعلنًا فوزه على هاريس: "صنعنا التاريخ الليلة"

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، خلال كلمة له أمام أنصاره "لقد صنعنا التاريخ الليلة"، مضيفًا "سنساعد بلدنا على التعافي، وسنصلح حدودنا".



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