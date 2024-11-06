ترامب مُعلنًا فوزه على هاريس: "صنعنا التاريخ الليلة"

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ترامب لأنصاره: صنعنا التاريخ الليلة وسنساعد بلدنا على التعافي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، خلال كلمة له أمام أنصاره "لقد صنعنا التاريخ الليلة"، مضيفًا "سنساعد بلدنا على التعافي، وسنصلح حدودنا".
 

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