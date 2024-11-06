ترامب مُعلنًا فوزه على هاريس: "صنعنا التاريخ الليلة"العالمنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، خلال كلمة له أمام أنصاره "لقد صنعنا التاريخ الليلة"، مضيفًا "سنساعد بلدنا على التعافي، وسنصلح حدودنا". وأيضًا.. خبر سيئ للغاية لحملة هاريس.. شاهد كيف علقت مذيعة CNN على فوز ترامب بجورجياكيف كانت نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا في 2020 مقارنة بعام 2024؟ شاهد تحليل CNNالجمهوريون يقلبون مجلس الشيوخ بإحصاء CNNقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامبكامالا هاريس