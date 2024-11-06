روسيا.. مسؤول يهنئ ترامب ويعلق على توقعات الانتخابات الأمريكية 2024

(CNN)-- هنأ رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل دميترييف، دونالد ترامب مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قائلا إنها تفتح "فرصا جديدة" لإعادة ضبط العلاقات مع روسيا.

وقال دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في تصريح لشبكة CNN ، الأربعاء: "رغم حملة التضليل واسعة النطاق الموجهة ضدهم، أظهر ترامب وفريقه قوة فريدة ومرونة، وفازوا بالرئاسة".

ولم تعلن شبكة CNN بعد عن السباق لصالح ترامب ولا يزال يجري فرز الأصوات في عدة ولايات، ومع ذلك، وفقًا لتوقعات شبكة CNN، فهو يحتاج فقط إلى 4 أصوات بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ويعتبر دميترييف شخصية رئيسية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية الدولية للحكومة الروسية.

ولم يعلق الكرملين رسميًا بعد على تقدم ترامب في تحقيق الفوز في الانتخابات الأمريكية.

وأشاد ترامب مرارا وتكرارا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتباهى بعلاقته الجيدة جدا مع الزعيم الروسي، وقبل الانتخابات، أثار فوز ترامب المحتمل مخاوف بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.