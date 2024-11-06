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ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الأمريكية، التي أظهرت تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب على نائب الرئيس كامالا هاريس.

وكتب نتنياهو، في منشور عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء: "عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ!"

وأضاف نتنياهو: "إن عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تعطي أمريكا بداية جديدة وتجدد التزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وقال نتنياهو، الذي كان أول من هنأ ترامب بالنتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية، إنه "انتصار كبير!"

مرّت العلاقة بين نتنياهو والرئيس جو بايدن بفترات من التوتر، على خلفية سياسيات حكومته والحرب الإسرائيلية في غزة. وسبق أن قال بايدن إنه ليس متفاجئًا من اتصالات نتنياهو مع ترامب في الشهور الأخيرة.

وفي خطاب من مقر حملته بولاية فلوريدا، أعلن ترامب "فوز سياسي لم تشهده بلدنا من قبل" على هاريس، مُعتبرًا أن ما أظهرته النتائج الأولية بمثابة "تفويض".

وقال ترامب: "صنعنا التاريخ اليوم وحققنا انتصارًا سياسيًا وأشكر الشعب الأمريكي.. أمريكا اعطتنا تكليفًا عظيمًا واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، ويبدو أيضًا أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي".