البنك المركزي يكشف حجم تحويلات المصريين في الخارج منذ التعويم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 14.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بحوالي 1.9 مليار دولار لتصل إلى 14.5 مليار دولار مقارنة بتحويلات بلغت 12.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأضاف البيان أن التحويلات في يوليو الماضي فقط ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في الشهر نفسه عام 2016.

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع المعدل الشهري للتضخم في أغسطس/ آب الماضي ليسجل 1.13% مقابل 3.22% في يوليو، وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 31.92% في أغسطس بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ عقود في يوليو الماضي حيث كان قد بلغ 32.95%. وأضاف البنك المركزي أن التضخم الأساسي، انخفض إلى 34.86% في أغسطس مقابل 35.26% 35.26 في يوليو.