في 2019.. وزير المالية التركي يتوقع أداء اقتصاديا "أقوى"

نشر الخميس ، 03 يناير / كانون الثاني 2019

أردوغان يسيطر على الصندوق السيادي التركي.. تعرّف على ثرواته

الريال الإيراني والليرة التركية ضمن أسوأ العملات في 2018

ما هي الخيارات المتاحة لحل أزمة الاقتصاد التركي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية والخزانة التركية، بيرات ألبيرق، الخميس، إن بلاده حققت جميع مستهدفاتها الاقتصادية تقريبا خلال 2018، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).

وأضاف، أن حكومة بلاده أغلقت عام 2018 بمعدل تضخم 20.3% أي دون المستهدف من الحكومة عند نسبة 20.8%.

وأشار إلى أن تركيا "سوف تظهر أداء أقوى في ميزانية 2019 من حيث النفقات والإيرادات".

وتابع: "جلبنا نحو 6.5 طن من الذهب إلى اقتصاد البلاد بإصدار سندات مدعومة بالذهب".

وحول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ، قال البيرق إن البنك يتخذ الخطوات اللازمة من خلال مراقبة السوق.

وفيما يتعلق بالتقلب الأخير في سعر الصرف علق البيرق قائلاً: " التقلب ناجم عن الأسواق المفتوحة في آسيا وتأثرت منه الأسواق الناشئة، لكن التوازن عاد خلال فترة قصيرة".

وعانت الليرة التركية من انخفاض كبير في العام الماضي 2018، على إثر تخارج المستثمرين من سوق الديون الحكومية التركية واتجاههم للسوق الأمريكي الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة، في مقابل معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الامريكية على الواردات التركية.

ويبلغ سعر الفائدة المصرفية في تركيا حاليا 24%، بعدما رفعه البنك المركزي بمعدل 6.25% في سبتمبر/أيلول الماضي، سعيا لمواجهة التضخم المتفشي في البلاد.

كان معدل التضخم قد قفز في تركيا لأعلى مستوياته في 15 عاما إلى 17.9% بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، سيعقد البنك المركزي التركي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2019 ، لتحديد أسعار الفائدة.