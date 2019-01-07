الاحتياطي الأجنبي في مصر يهبط لأول مرة منذ أكتوبر 2016

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بقيمة ملياري دولار، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل 44.513 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن تراجع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة سداد استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين في الخارج، وفوائد مديونيات والتزامات خارجية على الوزارات والهيئات الحكومية، بحسب ما نقلته الهيئة الوطنية للإعلام على موقعها الإلكتروني.

ويعد هذه التراجع هو الأول منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حيث تزايدت احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، بعد تراجعه في يوليو/ تموز 2016.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن تتلقى البلاد خلال يناير/كانون الثاني الجاري، ملياري دولار، تمثل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، ليبغ إجمالي ما حصلت عليه الحكومة المصرية 10 مليارات دولار منذ نهاية 2016.