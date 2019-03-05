حرب البيتزا تشتعل.. "دومينوز" تفتتح الفرع رقم 16 ألف عالميا

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- افتتحت سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا الإثنين محلها رقم 16 ألف، ونمت أعداد سلسة مطعم البيتزا الشهير بنحو 50% خلال السنوات الخميس الأخيرة بهدف دعم المبيعات.

لكن لاتزال سلسلة "بيتزا هت" تتفوق عليها بعدد فروع يتجاوز 18 ألف، بينما تتنافس "دومنيوز بيتزا" مع "بابا جونز"، التي لديها الآن حوالي ثلث هذا العدد من المطاعم.

وكان لدى دومنيوز نحو 4800 مطعم فقط في 2014، لكن لديها خطط لإضافة آلاف المطاعم الأخرى مع اشتداد معركة البيتزا، ورغم العروض الترويجية، والاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة، والتسويق، إلا أن مبيعات دومينوز لم تبهر مستثمري "وول ستريت" في الفترة الأخيرة.

وتعتبر المنافسة بين دومينوز وبيتزا هت وبابا جونز شرسة، لاسيما بعد تسجيل دومينز مبيعات أسوأ من المتوقع.

وتراجع سهم دومينوز بنسبة 16٪ خلال الـ6 أشهر الماضية، بينما انخفض سهم بابا جونز 6% فقط خلال نفس الفترة، أما سهم شركة" يًم براندز"، المالكة لمحلات كنتاكي و توكو بيل بالإضافة لبيتزا هت، فقد ارتفع بنسبة 10٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

وأعلنت دومينوز عن توسعات كبيرة في الولايات المتحدة نهاية العام الماضي، لتحسين المنافسة، إذ تخطط لإضافة 2350 متجراً آخر بحلول عام 2028، كما تستثمر شركة البيتزا ما بين 115 و 120 مليون دولار في سلسلة التوريد الخاصة بها.

ويقع محل دومينوز بيتزا الجديد في نيويورك، وستقيم الشركة حفلا لقص الشريط، وسيتبرع صاحب حق الامتياز بمبلغ 16 ألف دولار لمؤسسة علاجية على شرف الفرع.

وقال ريتشل أليسون، الرئيس التنفيذي لـ "دومينوز": "يعد هذا حدثًا لا يُصدق بالنسبة لدومينوز، أنا متحمس لما يحدث".

ويمتلك متجر Eleven -7 الذي لديه أكبر معدل انتشار عالمي، 60 ألف فرع، كما تمتلك سلسة ماكدونالدز أكثر من 37 ألف فرع، وستاربكس لديها نحو 30 ألف فرع أيضا.

وبدأ ألان إروين، صاحب الامتياز الجديد، حياته المهنية في دومينوز عام 1993 كسائق تسليم، واشترى أول متجر له عام 1998 ويمتلك الآن 37 امتيازًا، وتقول دومينوز إن أكثر من 90٪ من مالكي الامتياز الأمريكيين بدأوا عملهم كسائقين للتسليم أو صانعي البيتزا في الشركة.