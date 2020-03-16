فيراري توقف الإنتاج في بعض مصانعها بإيطاليا بسبب فيروس كورونا

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة تصنيع السيارات الإيطالية فيراري عن إغلاقها 2 من مصانع إنتاجها في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت شركة صناعة السيارات الرياضية يوم السبت إنها ستعلق الإنتاج في مارانيلو ومودينا بإيطاليا، حتى الـ27 من مارس/ آذار، بعد أن بدأ الفيروس بالتأثير على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

ويأتي قرار فيراري بعد إغلاق لامبورغيني المملوكة من قبل فولكسفاغن، مصنعها في سانت أغاتا بولونيزي، إيطاليا، يوم الجمعة، حتى 25 مارس/ آذار.

ويستعد صانعو السيارات منذ أسابيع لتأثيرات الفيروس الجديد عليهم، إذ يعتمد مصنعو السيارات حول العالم على قطع غيار من الصين للحفاظ على استمرار سلاسل التوريد الخاصة بهم. وقد أغلقت في الأسابيع الأخيرة العديد من المصانع في الصين أو قيدت عملياتها بشدة بعد ظهور فيروس كورونا لأول مرة في البلاد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت فيراري إنها سبق أن اتخذت خطوات لضمان معايير صحية عالية في مرافقها مع تفشي المرض في إيطاليا، حيث هناك أكثر من 24,700 حالة إصابة.

وقالت الشركة إنها تواجه الآن "أول مشكال خطيرة في سلسلة التوريد، والتي لم تعد تسمح باستمرار الإنتاج"، كما أنها ستوقف عملياتها في قسم السباق، سكوديريا فيراري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، لويس كاميليري، في بيان إنه "في مثل هذا الوقت، فإن امتناني يذهب أولاً وقبل كل شيء إلى نساء ورجال فيراري الذين أظهروا من خلال التزامهم الهائل خلال الأيام القليلة الماضية، الشغف والتفاني الذي يحدد علامتنا ... اتخذنا مسار العمل هذا احتراماً لهم ولراحة بالهم وبال عائلاتهم".