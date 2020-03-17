بسبب كورونا.. أمازون توظف 100 ألف عامل إضافي للتعامل مع زيادة الطلبات

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

بعد تراجع بورصة أمريكا.. ما الذي يدفع أسواق الأسهم إلى "كبح التداول"؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت شركة أمازون إن تفشي فيروس كورونا تسبب في زيادة كبيرة في عمليات التسوق عبر الإنترنت، ما أثر على إمكانية الشركة العملاقة لمواكبة الطلب، ودفعها لإضافة 100 ألف وظيفة جديدة بدوام كامل وجزئي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتركز الوظائف الجديدة في مراكز تلبية طلبات أمازون وشبكة التوصيل الخاصة بها.

وقالت أمازون في مدونة على الإنترنت يوم الإثنين إنها تشهد "زيادة كبيرة في الطلب، ما يعني أن احتياجاتنا من العمالة غير مسبوقة لهذا الوقت من العام".

وكانت قد قالت الشركة يوم السبت إن العملاء قد يواجهون تأخيرات في أوقات تسليم طلباتهم بسبب الضغط الكبير على الطلبات مع انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 4600 حالة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن جعلت أمازون خطة تسريع شحناتها جزءاً رئيسياً من استراتيجية أعمالها خلال العام الماضي.

كما قالت الشركة يوم السبت إن المخزون غير متوفر من "بعض العلامات التجارية والأصناف الرائجة، خاصة في فئات المواد الغذائية المنزلية".

وأظهر بحث أجرته CNN يوم الاثنين، أنه من بين الأشياء التي تبدو غير متوفرة في أمازون هي أوراق المراحيض والعديد من أنواع المناديل المطهرة.

وبالإضافة إلى توظيف الآلاف من العمال الجدد، قالت أمازون إنها تستثمر أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور العاملين بالساعة في وظائف المستودعات والتوزيع في شهر أبريل/ نيسان. وستدفع أمازون 2 دولار إضافياً في الساعة، على سعر الساعة الأساسي البالغ 15 دولاراً أو أكثر، بناء على المنطقة.

كما قالت الشركة إنها تتشاور مع خبراء طبيين بشأن احتياطات السلامة الموصى بها داخل منشآتها، وقد فرضت "التباعد الاجتماعي في مكان العمل" وحسنت عمليات التنظيف.