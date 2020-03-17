السعودية تطلق دليلاً إرشادياً للعمل عن بعد في القطاع الخاص

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المتفشي، أصدرت المملكة العربية السعودية الاثنين، دليلاً إرشادياً للعمل عن بعد في القطاع الخاص، تضمن مصطلحات ومفاهيم توضح الحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وذكر الدليل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على جهة العمل التي تطبق ما ذكر فيه أن يكون لديها نظاماً تقنياً تتوفر فيه كحد أدنى بعض المواصفات المعينة، من بينها نظام يسمح لجهة العمل إدارة إنتاجية العامل والإشراف على مهامه عن بعد، ويوفر العامل بالصلاحيات التي تمكّنه من أداء عمله عن بعد.

كما أشار الدليل على أهمية التزام الموظفين في القطاع الخاص بالحضور إلى مقر العمل إذا ما اضطر الأمر لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة عمله لأداء العمل، فضلاً عن التشديد على أهمية "الاحتفاظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل".

ويأتي هذا بعد أن كانت قد نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الإثنين، صحة ما جرى تداوله حول منح إجازة إلزامية لموظفي القطاع الخاص في المملكة، حيث قالت الوزارة في تغريدة نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر: "لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها مسبقاً".

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية لمدة 16 يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، إضافة إلى منظومة التعليم عن بعد.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في المملكة حتى الآن، 133 حالة، بحسب تعداد جامعة جون هوبكنز.