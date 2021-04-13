تغطية الطعام خلال ساعات الصيام اختياري للمطاعم في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميما خيّرت فيه المطاعم التي تقدم طعاما خلال ساعات الصيام في رمضان بالقيام بتغطيته أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام.

أصدرت #اقتصادية_دبي اليوم تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر #رمضان، حيث يمنح التعميم إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام. https://t.co/o9UT0ofQJB

جاء ذلك في بيان الدائرة التي ذكرت أن التعميم "يمنح إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام".

وأضاف البيان أن هذا التعديل "يأتي ليحل مكان التعميم المعمول به منذ سنوات والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان".

وأضافت الدائرة أن "التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مسبق من قبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي".