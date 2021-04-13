تغطية الطعام خلال ساعات الصيام اختياري للمطاعم في دبي

اقتصاد
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صورة أرشيفية لأشخاص يجلسون في أحد المطاعم في دبي
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميما خيّرت فيه المطاعم التي تقدم طعاما خلال ساعات الصيام في رمضان بالقيام بتغطيته أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام.

جاء ذلك في بيان الدائرة التي ذكرت أن التعميم "يمنح إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام".

وأضاف البيان أن هذا التعديل "يأتي ليحل مكان التعميم المعمول به منذ سنوات والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان".

وأضافت الدائرة أن "التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مسبق من قبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي".

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