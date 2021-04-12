أبرز المسلسلات الخليجية في رمضان 2021.. القصص وقنوات العرض

"مارغريت" و"مطر صيف" و"الناموس".. الدراما الخليجية تروي قصصاً مثيرة في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تركز الدراما الخليجية في موسم رمضان 2021، على الصراعات والقيم الأسرية عموماً، ويتم تقديمها في إطارٍ درامي تقوم أحداثه على التشويق، والغموض أحياناً، أو ضمن سلسلةٍ من المفارقات الكوميدية.

إليكم أبرز قصص الدراما الخليجية لهذا الموسم:

"مارغريت": تدور أحداث المسلسل حول سيدة ارستقراطية بريطانية من أصلٍ عربي، أمضت كل حياتها في لندن، لكنها تعود إلى جذورها بعد زواجها، ليصطدم محيطها الجديد بعاداتها غير التقليدية. يساء فهمها أحياناً، يتهمها البعض بأنها عرافة وساحرة، بينما يراها آخرون ذكية، ترى ببصيرتها أبعد مما يراه غيرها.

المسلسل من تأليف: محمد وعلي شمس، إخراج: باسل الخطيب.

بطولة: حياة الفهد ، حسن البلام ، هبة الدوري ، بشار الشطي ، حمد العماني، ليالي ديراب ، نور ، ريم ارحمة ، نور الشيخ، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC1

المنصات العارضة: شاهد.

"الناجية الوحيدة": حريق مدمر يودي بحياة جميع الناجين باستثناء ناجية وحيدة، فهل كانت نجاتها محض صدفة؟ ولماذا فقدت ذاكرتها فجأة؟ هل كان هذا الحريق نتيجة لأسباب محددة؟، أم أنه كان سببًا لأحداث مأساوية أخرى؟

المسلسل من تأليف: منى النوفلي، وإخراج هيا عبد السلام.

بطولة: هدى حسين ، جمال الرضحان ، محمد العلوي ، لمياء طارق ، شهاب حاجية ، فاطمة الطباخ ، سلوى الجرش ، أوس الشطي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC DRAMA

المنصات العارضة: شاهد.

"أمينة حاف": بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل، قررت "أمينة" أن تطوي صفحة الاضطهاد، وتبدأ حياتها من جديد، مدعومة بثروة تخفيها ورثتها عن زوجها المتوفى، فإلى ماذا ستؤول حياتها الجديدة؟

المسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC DRAMA، سما دبي.

المنصات العارضة: شاهد.

"حين رأت": يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة بعد أن تفقد كل منهما أحباءهما بتفجير إرهابي.

المسلسل من تأليف: أحمد حسن أحمد، وإخراج حسين دشتي.

وهو من بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبد الله، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: أبو ظبي.

المنصات العارضة: ADTV

"مطر صيف": يروي معاناة أب مسن، يحاول ترميم علاقته مع أبنائه، وإصلاح ما أفسده الزمن، بينما يحاول حل لغز موت زوجته الذي اتهم به ظلماً حينما كان شاباً... فهل يجد القاتل؟ وما الثمن؟

المسلسل من تأليف: ياسر الحمداني، وإخراج مناف عبدال.

بطولة: سعد الفرج، عبد الرحمن العقل، انتصار الشراح، أحمد مساعد، نور الكويتية، وميس كمر، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: أبو ظبي.

المنصات العارضة: ADTV

"نبض مؤقت": يحكي قصة عائلة تتعايش مع الحياة بحلوها ومرها، لكن أكبر حسراتها الحرمان من نعمة الأمومة.

المسلسل من تأليف: مريم القلاف، وإخراج: سعود بو عبيد.

بطولة: هيا عبد السلام، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: أبو ظبي.

المنصات العارضة: ADTV

"الناموس": تدور أحداث المسلسل في بيئةٍ تراثية حول لغز جريمة قتل حدثت في سبعينيات القرن الماضي.

المسلسل من تأليف: محمد أنور محمد، وإخراج: جاسم المهنا.

بطولة: محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان، أسمهان توفيق، خالد أمين، وعبير أحمد، وحسين المهدي، وبثينة الرئيسي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: تلفزيون دبي،OSN

المنصات العارضة: Awaan

"سما عالية": تدور أحداث المسلسل حول التحولات التي عاشها المجتمع الكويتي في ستينيات القرن الماضي، من خلال قصة رجل منفتح يرتبط بفتاة من بيئة محافظة، ما يصيبها بتوتراتٍ كبيرة، بفعل التحولات غير المألوفة في حياتها.

المسلسل من تأليف: صالح النبهان وشيخة بن عامر، وإخراج محمد دحام الشمري

بطولة: جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فوز الشطي، وحمد العماني، وسليمان الياسين، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: تلفزيون دبي، روتانا خليجية، روتانا دراما.

المنصات العارضة: Awaan

"بيت الذل": يعيش أبطال العمل صراعاتٍ قاسية تحت سقفٍ واحد.

المسلسل من تأليف: منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.

بطولة: الراحل مشاري البلام، عبد الرحمن العقل، أحلام حسن، مشاري البلام، ولولوة محمد، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: روتانا خليجية، الظفرة، تلفزيون البحرين، OSN

المنصات العارضة: Awaan، VIU

"60 يوم": يعيش البطل تحت تهديد الموت لـ 60 يوماً، بانتظار استقرار حالته الصحية، بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين، فترةٌ يعيد فيها النظر في شريط حياته التي يمكن أن يفقدها في أي لحظة، فهل ستكون لديه شجاعة الاعتراف بأخطائه؟

المسلسل من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

بطولة: تركي اليوسف وبلال عبدالله، عبدالله بن حيدر، عبد الرحيم حسن، شعيفان محمد، طلال الشمري، شيماء الفضل، عبد العزيز السكيرين ومرزوق الغامدي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: الإمارات.

المنصات العارضة: ADTV

"الروح والرية": تدور أحداث المسلسل بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حول أب تتوفى زوجته، وتترك له 5 أبناء يتولى تربيتهم، وحياتهم بعد أن كبروا.

المسلسل من تأليف: أنفال الدوسري، وإخراج: منير الزعبي.

بطولة: يعقوب عبدالله، هبة الدري، فهد البناي، إيمان الحسيني، إبراهيم الشيخلي، ريم ارحمة، شيماء علي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: سما دبي، OSN

المنصات العارضة: Awaan

ويبدو أن الكفة في إنتاجات الخليج هذا العام تميل للكوميديا قليلاً، مقارنةً بباقي الإنتاجات العربية، ونستعرض لكم فيما يلي العناوين الرئيسية لأبرز المسلسلات الكوميدية الخليجية، وقنوات العرض.

"ممنوع التجول": يسلط ناصر القصبي الضوء في هذا المسلسل ضمن إطار كوميدي على الظروف الاستثنائية التي نشأت بسبب جائحة فيروس كورونا، والمعاناة في التكيف معها.

المسلسل من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.

بطولة: ناصر القصبي ، راشد الشمراني ، حبيب الحبيب ، فايز المالكي ، إلهام العلي ، أصيل عمران ، عبد المجيد الرحيدي ، علي الحميدي ، خالد الفراج، وممثلون كثر آخرون.

قنوات العرض: MBC1

المنصات العارضة: شاهد.

"شلوي..ناش": تدور أحداث المسلسل في سبعينيات القرن الماضي، حول قصة صديقين محطمين "شلوي" و"ناش" أحدهما حارس مدرسة والآخر سائق شاحنة - فهل هناك شيء يمكن أن يحول حياتهم إلى الأفضل؟

المسلسل من تأليف: عبد الله سعد وإخراج: عيسى ذياب.

بطولة: عبد الله السدحان، يعقوب عبدالله ، محمد العجمي ، لطيفة المقرن ، عبد الإمام عبد الله، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC DRAMA

المنصات العارضة: شاهد.

"ستوديو21": يحكي قصة مالك قناة فضائية ، مصمم على الاستمرار في إدارة أعمالها، رغم الخسائر المدمرة، ويواجه في سبيل ذلك سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية، فهل ستنجح جهوده في إيقاف انهيار أعماله؟

المسلسل من إخراج: محمد دحام الشمري.

بطولة: علي الحميدي ، خالد الفراج ، خالد المظفر ، عبدالعزيز الناصر ، ماجد المطرب ، ريماس منصور ، تغريد الحويش ، العنود، وممثلون كثر آخرون.

قنوات العرض: MBC1

المنصات العارضة: شاهد.

"علاء الدين": تدور أحداثه حول يومياتٍ طريفة لرجل خمسيني يعيش مع ابنتيه الشابتين في منطقة "ستي ووك" بدبي.

المسلسل من تأليف: جمال سالم، وإخراج بطال سليمان

بطولة: عبد الناصر درويش، وأحمد العونان، وسلطان الفرج..

القنوات العارضة: أبو ظبي.

المنصات العارضة: ADTV

"غريب": تدور أحداث المسلسل في أجواء تراثية خلال فترة خمسينيات القرن الماضي، حول عامل بسيط يدعى "غريب" يحاول أن يجد له مكاناً بين الكبار، لكنّه يوقع نفسه ومن حوله في سلسلة مشاكل لا تنتهي.

المسلسل من تأليف عبد الله بالعيس، وإخراج نعمان حسين.

بطولة: طارق العلي، أحمد فرج، شهاب حاجيه، فاطمة الطباخ، رانيا شهاب، أحمد التمار، وعبد الرحمن الحميدي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: روتانا خليجية، تلفزيون الكويت، روتانا كوميدي

"بنات مسعود": يقص المسلسل في إطارٍ كوميدي، حكاية أربع بنات مع والدهم الذي يرفض تزويجهم كيلا يطالبن بحقّهن في الميراث من والدتهن المتوفاة، تندلع الصراعات بين البنات والأب الذي يعدل عن قراره حينما يقابل "ثريا".

المسلسل من تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم.

بطولة جمال الردهان، وخالد المظفر، وشيماء سبت، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: الإمارات.

المنصات العارضة: ADTV

"يجيب الله مطر": تدور أحداث المسلسل في إطار يمزج بين الدراما والكوميديا السوداء حول أب يخرج من السجن الذي قضا فيه 20 عاماً، ليفاجئ بأن حياة ابنتيه انقلبت رأساً على عقب، بعد أن سرقتا أمواله، الأولى أصبحت سيدة أعمال، والثانية ممثلة، بينما تركا والدتهم تعيش وحيدة.

المسلسل من تأليف: أحمد دوحان، وإخراج: سائد بشير الهواري.

بطولة: أحمد السلمان، زهرة عرفات، شهد الياسين، شوق الهادي، ويعقوب عبد الله، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: روتانا دراما، الظفرة، روتانا كوميدي، Bien دراما.

"ربع نجمة": حول إشكالات ومواقف طريفة بين نزلاء فندق وموظفيه.

فكرة طارق الحربي، وإخراج محمد الحشكي.

بطولة: طارق الحربي، مشعل المطيري، دريعان الدريعان، وفوز عبدالله، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: روتانا خليجية، روتانا كوميدي.

"إللي نحبهم": تدور أحداث المسلسل حول أرملة أربعينية تتحمل مسؤولية أولادها، وتسعى لوضعهم على طريق النجاح، لكنّها تصطدم دوماً برغباتهم المتعارضة مع ما تريد.. تتلقى عرضاً بالزواج من جارها.. فهل ستقبل؟ وكيف ستكون انعكاسات ذلك على أسرتها؟

المسلسل من تأليف: مرعي الحليان، وإخراج: باسم شعبو.

بطولة: أحمد الجسمي، وميثاء محمد، وجمعة علي، ومروان عبدالله، والفنّانة المصرية نشوى مصطفى، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: الإمارات.

المنصات العارضة: ADTV

"ياما كان وكان": يروي المسلسل عبر حلقاته المتصلة- المنفصلة حكايات من المجتمع العربي والخليجي على وجه الخصوص.

المسلسل من تأليف: يوسف المانع وفاطمة العامر، وإخراج عبد الله العراك.

بطولة: عبد الناصر درويش، فاطمة الناصر، ضاري العبد الرضا، سلطان الفرج، ومبارك المانع.

القنوات العارضة: beIn دراما.

"بوطار": تحتدم المنافسة بين فرقتين لإحياء المناسبات، "أبو طار وأسرته"، و"أبو طار الأصلي"، وتواجه الفرقتان سلسلة من المشاكل، والمفارقات الكوميدية التي لا تنتهي بسبب مدير أعمالهما.

المسلسل من تأليف بندر السعيد، وﺇﺧﺮاﺝ: ثامر العسلاوي.

بطولة: داود حسين، إبراهيم الحربي، محمد العجيمي، عبير الجندي، محمد الحملي، عبدالله الخضر، وممثلون كثر آخرون .

المنصات العارضة: Awaan، Viu

"وأنا أحبك بعد": صراعات زوجية لا تنتهي، والتي تظهر مع مرور الوقت، وتتصاعد مع الأحداث في إطارٍ كوميدي.

المسلسل من تأليف: مريم الهاجري، وإخراج: خالد جمال.

بطولة: بثينة الرئيسي، حسين المهدي، محمد الرمضان، فهد العبد المحسن، ميس كمر، ناصر كرماني، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: سما دبي.

المنصات العارضة: Awaan

"حامض حلو": مسلسل تراثي تدور أحداثه في إطار كوميدي

المسلسل من سيناريو وحوار: عبد الله زيد، وإخراج: سيف الشيخ نجيب.

بطولة: عبد الله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبد الله صالح، سلوى بخيت، محمد سعيد، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: سما دبي.

المنصات العارضة: Awaan