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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الروسية بأوكرانيا وسط فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رد على ما يتم تداوله بمداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، مؤكدا أن "أمريكا لم تطلب من مصر إغلاق الممر الملاحي في وجه السفن الروسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف أسامة ربيع: "قناة السويس قناة عالمية محايدة لا تخضع للسياسات والحروب ولا نستطيع منع أي سفينة من عبور قناة السويس.. نبتعد بقناة السويس عن أي ظروف سياسية بين الدول، وقناة السويس محايدة".

وفي سياق منفصل قال ربيع: "قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية.. هناك آليات كثيرة لتسعير رسوم عبور السفن التي تمر بالممر الملاحي، وأسعار تأجير السفن تخطت الـ 20 % وأسعار البترول تجاوزت الـ 100 دولار للبرميل وبالتالي تم زيادة رسوم عبور السفن في القناة".