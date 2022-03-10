حتى الساعة 12 بتوقيت مكة.. سعر خام برنت يقفز بنسبة 5.4%

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قفز سعر خام برنت (المعيار العالمي لأسعار النفط) بنسبة 5.44% حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت مكة في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس للنفط الخام بنسبة 3.89%.

ويأتي هذا الارتفاع بعد هبوط، الأربعاء، هو الأكبر خلال يوم واحد منذ ما يقرب من عامين، بعد تصريحات سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لشبكة CNNبأن بلاده تريد زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة الإمدادات.

تصريحات السفير الإماراتي دفعت بأسعار النفط للهبوط، الأربعاء، إذ هبط سعر النفط الأمريكي 12% إلى أقل من 109 دولارات للبرميل وهبط خام برنت بنسبة 13٪ إلى 111 دولارًا للبرميل".

وفي وقت لاحق الخميس، غرد وزير الطاقة الإماراتي قائلا: "تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيمة التي تقدمها أوبك+ لسوق النفط.. دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري".

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