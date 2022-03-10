دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، الخميس، على التزام بلاده باتفاق أوبيك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط + روسيا)، والآلية الحالية لزيادة انتاج النفط.

The UAE believes in the value OPEC+ brings to the oil market. The UAE is committed to the OPEC+ agreement and its existing monthly production adjustment mechanism.

جاء ذلك بتغريدة للمزروعي على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيمة التي تقدمها أوبك+ لسوق النفط.. دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري".

وكان سفير الإمارات في أمريكا، يوسف العتيبة قد قال في مقابلة مع CNN الأربعاء، إن بلاده تريد زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة الإمدادات.

تصريحات السفير الإماراتي دفعت بأسعار النفط للهبوط، الأربعاء، إذ هبط سعر النفط الأمريكي 12% إلى أقل من 109 دولارات للبرميل وهبط خام برنت الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط بنسبة 13٪ إلى 111 دولارًا للبرميل، وذلك في انخفاض هو الأكبر خلال يوم واحد منذ ما يقرب من عامين.