"ساتورب" في السعودية تبرز بإعلان توتال وقف شراء نفط روسيا نهاية العام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت شركة توتال عملاق شركات النفط الفرنسية، أنها ستوقف شراء النفط فمن روسيا بنهاية العام 2022، وذلك في بيان أصدرته، الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيانها إنها ستعمل على تعبئة المنتجات النفطية من أماكن أخرى، وخاصة الديزل الذي تنتجه مصفاة "ساتورب" في السعودية.

ساتورب "SATORP" وفقا لموقعها الرسمي هي "مصفاة ذات مستوى عالمي بدأت عملها في يونيو 2014، المصفاة صديقة للبيئة ضمن مصفاة الجبيل وتنتج نسبة عالية من المنتجات البيضاء من النفط الخام الثقيل، وتعتبر من أكثر المصافي تطوراً في العالم".

وشكلت عقود توتال للنفط الروسي 12٪ من صادرات الديزل الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021، بحسب البيان.

لكن الشركة حذرت من أنها ستستمر في شراء الغاز الطبيعي من روسيا، قائلة في البيان: "على عكس إمدادات النفط، يبدو أن القدرات اللوجستية للغاز في أوروبا تجعل من الصعب الاستغناء عن الغاز الروسي في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة دون التأثير على إمدادات الطاقة في القارة."