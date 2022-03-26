أمير سعودي يرد على من "شمت" عندما نزل سعر النفط دون 10 دولارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكّر الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بمن "شمت" عندما هبطت أسعار النفط إلى دون الـ10 دولارات للبرميل في أوج أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

ماقبل الأمس لن يكون أبدًا كما بعده وإن غدًا لناظره قريب والأمور بخواتيمها وياتعسًا لمن فتح باب خواتيمها! لنهازي فرص الشماتة الوقتية: كلما شمتّم بنا كلما أخزاكم الله وبدّل شماتتكم حسرةً وكمدًا كما حدث عند نزول البترول دون 10$ (🛢⬇️ شماتة)(🛢⬆️ شحاتة!) ختامًا:سنضحك أخيرًا وكثيرًا!

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن قال فيها: "ما قبل الأمس لن يكون أبدًا كما بعده وإن غدًا لناظره قريب والأمور بخواتيمها وياتعسًا لمن فتح باب خواتيمها!.. لنهازي فرص الشماتة الوقتية: كلما شمتّم بنا كلما أخزاكم الله وبدّل شماتتكم حسرةً وكمدًا كما حدث عند نزول البترول دون 10$.. ختامًا: سنضحك أخيرًا وكثيرًا!".

ويشار إلى أن تغريدة الأمير عبدالرحمن بعد أن قفزت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا كبيرًا قفز فيها خام برنت فوق 139 دولارًا للبرميل بعد نحو أسبوع على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

ويعتقد بعض المحللين أن اتجاه سعر النفط قد تم تحديده، إذ يتوقع جيوفاني ستونوفو، المحلل في شركة للخدمات الماليةUBS ، أن يتم تداول النفط عند 125 دولارًا للبرميل بحلول نهاية يونيو، فيما يعتقد بيورنار تونهوغين رئيس أسواق النفط في "ريستاد إنرجي" أن الأسعار يمكن أن تحطم الأرقام القياسية مع استمرار الصراع وقال "هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة".