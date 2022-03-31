"تُحسب للسيسي".. تفاعل على إعلان السعودية عن وديعة ضخمة لمصر

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان المملكة العربية السعودية عن وديعة ضخمة قيمتها 5 مليارات دولار للبنك المركزي المصري الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويأتي إيداع المملكة العربية السعودية لهذا المبلغ في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بوقت سابق خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (يساوي حاليًا 18.28 جنيهًا)، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 1%.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، إنه المملكة قامت بذلك "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين" الأمير محمد بن سلمان.

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