"تُحسب للسيسي".. تفاعل على إعلان السعودية عن وديعة ضخمة لمصر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان المملكة العربية السعودية عن وديعة ضخمة قيمتها 5 مليارات دولار للبنك المركزي المصري الأمر الذي أثار تفاعلا.

3 مليار دولار استثمارات من الامارات 5 مليار دولار استثمارات من قطر 5 مليار دولار وديعة نقدية من السعودية المجموع: 13 مليار دولار. لنكن موضوعيين: أن ينجح #السيسي في تأمين هذه المبالغ الضخمة لصالح #مصر في عشرة أيام، بينما قيس سعيد مثلا، عاجز عن تدبير دولار واحد، فهذا يحسب للسيسي.

ويأتي إيداع المملكة العربية السعودية لهذا المبلغ في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

شكرا للأشقاء في المملكه العربيه السعوديه علي مواقفهم الداعمة لمصر، شكرا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار بالبنك المركزي المصري ، هذه المواقف ليست غريبة علي الأشقاء في المملكه

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بوقت سابق خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (يساوي حاليًا 18.28 جنيهًا)، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 1%.

بالإضافة إلى وديعة الـ ٥ مليار دولار من السعودية في البنك المركزي المصري، مجلس الوزراء #مصر يعلن عن استثمارات سعودية في مصر بقيمة ١٠ مليار دولار عبر "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" https://t.co/zbmuNw6WPw

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، إنه المملكة قامت بذلك "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين" الأمير محمد بن سلمان.