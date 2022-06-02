جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

عشاق جوني ديب يواجهون المزيد من الانتظار و"ليلة أمل" في بيروت أعقبها جدل.. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم الذي أصدره القضاء الأمريكي بقضية الممثل الأمريكي، جوني ديب، وطليقته امبر هيرد وسط تفاعل واسع على الحكم الذي صدر بحقها.

يبدو أن النسوية في أمريكا تعيش لحظة ارتباك بعد انتصار #جونى_ديب على زوجته #امبر_هيرد حيث وقفت المرأة ضد المرأة؛ فالقاضي امرأة ورئيس دفاع جوني هي أيضا امرأة! https://t.co/TJ24AWXMWC

ومنحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

اعجبنا او لم يعجبنا ..#اميركا محور العالم ..لقد اهتز هذا الكوكب من اقصاه الى أدناه لخلاف بين مطلقين #جوني_ديب_فاز #امبر_هرد مثلهما مثل الملايين لو لم يكونا في دائرة الضوء https://t.co/1crOmaezDi

وعند النطق بالحكم، أغمضت هيرد عينيها. ولم يكن ديب حاضرا في المحكمة.

الفزعة الفزعة اختكم أمبر عليها 15 مليون دولار يا اصحاب القلوب الرحيمة يا اهل الخير ! #صباح_الخيرᅠ 😃 https://t.co/ffVQUP1BHB

بدأت محاكمة التشهير منذ أبريل / نيسان ، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالاً. لقد سمعوا من عشرات الشهود بما في ذلك شهادة حية من جوني ديب وأمبر هيرد.

آمبر اذا افتحت سنابات خوات #جوني_ديب https://t.co/NS4zbTv7Bs

رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، مطالبًا بتعوض قيمته 50 مليون دولار، في مقال رأي كتبته في صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2018. كانت وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي". على الرغم من عدم ذكر اسم ديب في المقال. بينما أقامت هيرد دعو مضادة، وطلبت تعويضًا بقيمة 100 مليون دولار.

ثروتها 8 مليون دولار كيف تسدد #امبر غرامة 15 مليونا؟ https://t.co/GSyU1TnakA #فيديو #صحيفة_اليوم #هزيمه_امبر_هيرد #جوني_ديب @alyaum https://t.co/Ag7HrNIKTX

التقى جوني ديب هيرد في عام 2009 وتزوجا في الفترة من 2015 إلى 2016.