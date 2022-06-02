تفاعل على فيديو لغة جسد امبر لحظة النطق بالحكم لصالح جوني ديب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امبر هيرد طليقة الممثل الأمريكي جوني ديب لحظة النطق بحكم هيئة المحلفين ولغة جسدها خلال قراءة نص الحكم.

ووجدت هيئة المحلفين أن كلاً من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، ومنحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

وذكر نجم هوليود، في بيان، أنه "قال الحقيقة وهيئة المحلفين أعادت له حياته مرة أخرى بحكم اليوم"، وأضاف: "منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة".

وتابع: "قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا ".

وأضاف: "تم توجيه ادعاءات كاذبة وخطيرة إلي عبر وسائل الإعلام، وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضدي، كان لتلك الادعاءات أثر مثل الزلزال على حياتي ومسيرتي المهنية".

وذكر: " أود أن أشيد بالعمل النبيل الذي قام به القاضي والمحلفون وموظفو المحكمة الذين ضحوا بوقتهم للوصول إلى هذه النقطة، وإلى فريقي القانوني الدؤوب والثابت الذي قام بعمل استثنائي في مساعدتي الحقيقة"، واختتم بيانه بقوله: "لم يأتِ الأفضل بعد وبدأ فصل جديد أخيرًا".

وفي المقابل، قالت هيرد، في بيان، إنها "حزينة" بسبب الحكم، مضيفة أنه يمثل "نكسة للمرأة"، وأضافت: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق".

وتابعت: "الحكم مثل النكسة، ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

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