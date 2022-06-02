تفاعل على فيديو لغة جسد امبر لحظة النطق بالحكم لصالح جوني ديب

جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امبر هيرد طليقة الممثل الأمريكي جوني ديب لحظة النطق بحكم هيئة المحلفين ولغة جسدها خلال قراءة نص الحكم.

النطق بإدانة #آمبر_هيرد بتهمة تشويه سمعة #جوني_ديب وتغريمها مبلغ 15 مليون دولار لما تسببت به من تشهير https://t.co/chzkN3gTxq

ووجدت هيئة المحلفين أن كلاً من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، ومنحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

انتهت صلاحية قاعدة إن في العالم قوتين، قوة الخير وقوة الشر، من الآن أصبحت القاعدة: في العالم قوتان، قوة الخير وقوة آمبر هيرد. لكن بمجرد قراءة لورقة احصاء العنف ضد النساء في العالم، وبمجرد معرفة أن آمبر لا تمثل النساء، انما تمثل آمبر فقط، يصبح الكلام في السطر الأول مجرد مبالغة.

وذكر نجم هوليود، في بيان، أنه "قال الحقيقة وهيئة المحلفين أعادت له حياته مرة أخرى بحكم اليوم"، وأضاف: "منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة".

🚨 عاجل ورسميًا: آمبر هيرد مذنبة في تهمة تشويه سمعة جوني ديب العبرة .. اختر محاميك بعناية ✔️ #جوني_ديب #امبر_هيرد https://t.co/15D7PbQyrl

وتابع: "قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا ".

وأضاف: "تم توجيه ادعاءات كاذبة وخطيرة إلي عبر وسائل الإعلام، وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضدي، كان لتلك الادعاءات أثر مثل الزلزال على حياتي ومسيرتي المهنية".

من دواعي سروري أن ابارك لجوني بن ذيب ربحه للقضية وتعويضه ١٥ مليون دولار و #هزيمه_امبر_هيرد وهذا يثبت ان الرجال يتعرضون ايضا للتعنيف. والسؤال اللى يسدح نفسه ..كم في السعودية من جوني؟ https://t.co/4ydjxt5A6J

وذكر: " أود أن أشيد بالعمل النبيل الذي قام به القاضي والمحلفون وموظفو المحكمة الذين ضحوا بوقتهم للوصول إلى هذه النقطة، وإلى فريقي القانوني الدؤوب والثابت الذي قام بعمل استثنائي في مساعدتي الحقيقة"، واختتم بيانه بقوله: "لم يأتِ الأفضل بعد وبدأ فصل جديد أخيرًا".

عرفوا كيف يشغلونا عن الاهم. #هزيمه_امبر_هيرد

وفي المقابل، قالت هيرد، في بيان، إنها "حزينة" بسبب الحكم، مضيفة أنه يمثل "نكسة للمرأة"، وأضافت: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق".

انشالله ما يتأثر الدولار عنا من خسارة امبر هيرد 😂

وتابعت: "الحكم مثل النكسة، ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد".