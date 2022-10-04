ارتفاع أسعار الأعلاف لمستويات قياسية في مصر.. وتجار يفسرون

القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفعت أسعار الأعلاف في مصر لمستويات قياسية لتتجاوز 14.5 ألف جنيه (738.94 دولار) للطن، نتيجة نقص المعروض في الأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة توافر النقد الأجنبي.

ويتوقع تجار دواجن انفراجة جزئية في الأسعار بعد تدخل الحكومة لسرعة الإفراج عن الأعلاف المكدسة في الموانئ، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر سلبا على تكلفة الإنتاج الداجني.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، يبلغ حجم الاستثمار الداجنبي في مصر يتجاوز 100 مليار جنيه (5.1 مليار دولار)، لإنتاج 1.4 مليار طائر، و14 مليار بيضة سنويا تكفي الاحتياج المحلي.

وقال عادل الألفي عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف واصلت ارتفاعها لتتراوح بين 14.5 إلى 15 ألف جنيه (738.94- 764.36 دولار) للطن بسبب عاملين، الأول الحرب الروسية الأوكرانية، واللتان كانتا تصدران جزءًا كبيرًا من الأعلاف للعديد من الدول ومنها مصر، الثاني ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وصعوبة تدبير النقد الأجنبي مما أدى إلى انخفاض حجم المعروض مقابل الطلب.

وواصل سعر صرف الدولار تسجيل مستويات قياسية أمام الجنيه، وارتفع ليصل إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع بالبنك المركزي بجلسة يوم الاثنين.

وأضاف الألفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز الأعلاف التي ارتفعت أسعارها هي الذرة الصفراء، وبذرة وفول الصويا، وبلغ متوسط زيادة أسعارها بنسبة 40% منذ بداية العام، مما أدى إلى ارتفاع مدخلات إنتاج الدواجن الحية والبيض والتي ارتفعت أسعارها، في المقابل هناك انخفاض في القوة الشرائية بالسوق بسبب زيادة أسعار أغلب المنتجات.

وارتفع مستوى التضخم السنوي في المدن بمصر ليصل إلى 14.6% خلال أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.

وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر جاء نتيجة انخفاض كميات الذرة والصويا الموجودة بالموانئ المصرية، مما أدى إلى زيادة الأسعار لمستويات غير مسبوقة، مضيفا إلا أن هناك جهود من وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق، وينتظر خلال الفترة المقبلة انخفاض أسعار الأعلاف مع الإفراج عن الكميات المستوردة من الموانئ.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أسعار الأعلاف وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 14.5 ألف جنيه للطن، نتيجة زيادة سعر الذرة ليصل إلى أكثر من 10.5 ألف جنيه (535.05 دولار)، والصويا إلى 18.5 ألف جنيه (942.71 دولار)، وهي زيادات ضخمة جاء نتيجة نقص المعروض في الأسواق نتيجة عدم الإفراج عن البضائع في الموانئ.

وتابع ثروت الزيني أن أعلاف الدواجن زادت بنسبة من 8-8.5 ألف جنيه (407.65-433.13 دولار) للطن حتى 14.5 ألف جنيه للطن خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة ارتفاع 70%، مما أثر سلبًا على تكلفة الإنتاج الداجني، حيث تصل نسبة العلف 40% من تكلفة الإنتاج الداجني، وهو ما يؤثر سلبًا على سعر الدواجن.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن السوق المصري شهد نقصًا واضحًا في كمية المعروض من الأعلاف إلا أن تدخل الحكومة والبنك المركزي ساهم في انفراجة جزئية في المعروض نتيجة استئناف الاستيراد، والإفراج عن البضائع في الموانئ.

وأعلنت وزارة المالية، نهاية أغسطس الماضي، عدة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات تضمنت الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بحسب بيان رسمي.