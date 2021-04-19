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واقعة الاعتداء على "أمنية" من الأعلى مشاهدة.. مسلسل "الطاووس" يثير جدلاً واسعاً في رمضان

منوعات
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحظى وسم "ادعم مسلسل الطاووس"، بتفاعل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إصدار "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، قراراً بإجراء تحقيق عاجل مع صنّاع المسلسل، بعد عرض الحلقة السابعة منه، الأحد 18 نيسان/إبريل 2021.

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وأوضح المجلس في حيثيات القرار، أنه دعا للتحقيق العاجل مع المسؤولين عن العمل، ومسؤولي القنوات التي تعرضه، "بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها."

هذا الأمر دفع متابعي العمل للتعبير عن دعمهم لصنّاع مسلسل "الطاووس" وأبطاله، خاصةّ أنه يحظى بأصداء إيجابيةٍ عموماً منذ انطلاق عرضه، مع بداية شهر رمضان الجاري.

وقد قارن البعض بين ما اعتبروه قيمة "توعوية" للمسلسل، وما يرد في مسلسلاتٍ أخرى تعرض في رمضان، من "بلطجة"، وإيحاءات، وألفاظ وجدوها "خادشة ومسيئة لقيم الأسرة".

كما استخدم عدد من المتابعين الوسم المضاد "مسلسل الطاووس ضد القيم"، للدفاع عن رسالة العمل.

ويروي مسلسل "الطاووس" قصة "أمنية" الفتاة البسيطة التي ذهبت للعمل في إحدى القرى السياحية، من أجل إعالة عائلتها، وتعرضت لاغتصاب جماعي على يد 3 شبّان، تحت تأثير مادة مخدرة، وتم تصوير عملية الاغتصاب، بالفيديو، الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت القضية إلى محامي التعويضات "كمال الأسطول"، الذي تبنى القضية وبدأ يتعرض للمتاعب بسببها.

وحقق مشهد الاغتصاب الذي تم تصويره بحرفية في المسلسل، نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمن الأعلى مشاهدة في رمضان خلال وقتٍ قصير من عرضه، وحظيت بطلته بتعاطفٍ كبير من المشاهدين.

يذكر أن هذه الأزمة الثانية التي واجهها مسلسل "الطاووس"، حيث تعرض للتهديد بالإيقاف منذ إطلاق إعلانه الرسمي، حيث ربط متابعون بين حادثة الاغتصاب التي يتطرق لها العمل، وقضية "الفيرمونت" الشهيرة، لكنّ صنّاع العمل أكدوا مراراً أن لا صلة بين أحداث المسلسل، وهذه القضية مطلقاً.

"الطاووس" من تأليف: كريم الدليل بإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي وممثلين كثر آخرين.

ويعرض خلال شهر رمضان على قنوات: النهار، روتانا دراما، LBC، ألفا مسلسلات.

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