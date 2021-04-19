دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحظى وسم "ادعم مسلسل الطاووس"، بتفاعل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إصدار "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، قراراً بإجراء تحقيق عاجل مع صنّاع المسلسل، بعد عرض الحلقة السابعة منه، الأحد 18 نيسان/إبريل 2021.

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وأوضح المجلس في حيثيات القرار، أنه دعا للتحقيق العاجل مع المسؤولين عن العمل، ومسؤولي القنوات التي تعرضه، "بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها."

هذا الأمر دفع متابعي العمل للتعبير عن دعمهم لصنّاع مسلسل "الطاووس" وأبطاله، خاصةّ أنه يحظى بأصداء إيجابيةٍ عموماً منذ انطلاق عرضه، مع بداية شهر رمضان الجاري.

تحقيق عاجل مع صناع مسلسل "الطاووس" ! مسلسل قوي و يطرح قضية مهمة استغرب من كل هذا التصدي له ، بالنسبة لي هو أفضل مسلسل تابعته من بداية #رمضان ، لا الفاظ خادشة و لا لقطات خارجة ، اتمنى أن لا يكون ايقافه بسبب تشابه احداثه مع احدى قضايا الأغتصاب الشهيرة في #مصر ! #ادعم_مسلسل_الطاووس

يعنى احنا ما صدقنا أن فى مسلسلات بتنشر توعية وليها صوت اخيراً تكلم فيه عننا شوية مشاهد ايه بجد اللى جريئة !! لو دا المبرر مبتوقفوش برنامج رامز اللى كله تنمر و تحرش لفظى ليه !! مش بتوقفوا المسلسلات اللى كلها بلطجة ليه ! #ادعم_مسلسل_الطاووس

#ادعم_مسلسل_الطاووس المسلسل تناول جميع الاحداث بواقعية وبمصداقية وانا واحده عارفه الجرائم اللى من النوع ده وحاولت ادافع عن البنت فلما تيجى تقول يخدش حياء المشاهد هقولك شوف الالفاظ المعيبة اللى ف المسلسلات والافعال المشينة اللىى بتتبروز عشان المشاهد يقابلها ف رمضان وساكتين رغم د https://t.co/vzXmqvvq8s

وقد قارن البعض بين ما اعتبروه قيمة "توعوية" للمسلسل، وما يرد في مسلسلاتٍ أخرى تعرض في رمضان، من "بلطجة"، وإيحاءات، وألفاظ وجدوها "خادشة ومسيئة لقيم الأسرة".

يعني توقفوا مسلسل الطاووس وحق البنت الغلبانه امنيه وتسيبو مسلسل ملوك الجدعنه و طنط ورده اللي بتحب اسمها يكون صباح عشان بيقولولها توبي توبي .. 😂😂😂 .. بجد مش عارفه اقول ايه 😒 #مسلسل_الطاووس_مش_هيتلغى_مش_هتفرجونا_على_مزاجكم #ادعم_مسلسل_الطاووس https://t.co/hsWGjeMrh1

الاعلي للإعلام عايز يوقف مسلسل بيتكلم ع حاجه هادفه وسايب مسلسلات ملهاش لازمه حاجه قرف #ادعم_مسلسل_الطاووس #مسلسل_الطاوس_ضد_القيم

مسلسل هادف بيتكلم عن قضيه بجد وسط كتير من التافهات و تعليم البلطجه عاوزينه يتوقف ليه ولا اللي ع راسه بطحه #ادعم_مسلسل_الطاووس

كما استخدم عدد من المتابعين الوسم المضاد "مسلسل الطاووس ضد القيم"، للدفاع عن رسالة العمل.

مش فاهمة فين المشكلة في مسلسل بيعرض قضية البنات بتتعرضلها كل يوم وخصوصاً السنادي فين المشكلة في مسلسل عبرة لكل واحد فاكر علشان معاه قرشين يعمل الهو عاوزو في بنات الناس المسلسل بيناقش قضية مهمة جداً من غير ما يجيب اي الفاظ او مشاهد سيئة #مسلسل_الطاوس_ضد_القيم

#الطاووس فين القيم الأسرية اللي خايفين عليها؟ ده يتحط تحت بند التوعية، قيم إيه اللي خايفين عليها؟ شكراً مش عايزين حد يخاف على قيمنا إن كان الخوف ده معناه انكوا تحرمونا من أعمال غرضها الأول توعية المشاهد وتسليط الضوء على قضية بتحصل كل يوم وكل ساعة #مسلسل_الطاوس_ضد_القيم https://t.co/jAVIJgw8xd

حريه التعبير عن الراي وحريه صناعه الفن وحريه وحريه وهما مسلسل لحد دلوقتي مفيش فيه كلمه خارجه او مشهد خارج واحد فجاه طلع ضد القيم حلوه دي ضد القيم ولا ضد ناس معينه كدا المسلسل مش ع مزاجها وبتعمل اللي هي عايزها م غير تفكير اصل ف النهايه بابي هايحميني لنا الله #مسلسل_الطاوس_ضد_القيم

ويروي مسلسل "الطاووس" قصة "أمنية" الفتاة البسيطة التي ذهبت للعمل في إحدى القرى السياحية، من أجل إعالة عائلتها، وتعرضت لاغتصاب جماعي على يد 3 شبّان، تحت تأثير مادة مخدرة، وتم تصوير عملية الاغتصاب، بالفيديو، الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت القضية إلى محامي التعويضات "كمال الأسطول"، الذي تبنى القضية وبدأ يتعرض للمتاعب بسببها.

وحقق مشهد الاغتصاب الذي تم تصويره بحرفية في المسلسل، نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمن الأعلى مشاهدة في رمضان خلال وقتٍ قصير من عرضه، وحظيت بطلته بتعاطفٍ كبير من المشاهدين.

يذكر أن هذه الأزمة الثانية التي واجهها مسلسل "الطاووس"، حيث تعرض للتهديد بالإيقاف منذ إطلاق إعلانه الرسمي، حيث ربط متابعون بين حادثة الاغتصاب التي يتطرق لها العمل، وقضية "الفيرمونت" الشهيرة، لكنّ صنّاع العمل أكدوا مراراً أن لا صلة بين أحداث المسلسل، وهذه القضية مطلقاً.

"الطاووس" من تأليف: كريم الدليل بإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي وممثلين كثر آخرين.

ويعرض خلال شهر رمضان على قنوات: النهار، روتانا دراما، LBC، ألفا مسلسلات.