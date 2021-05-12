دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرست الحلقة 29 من "الاختيار2"، صدارة المسلسل جماهيرياً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث حظيت أحداثها بتفاعلٍ كبير، وكشفت عن مفاجأة من ملفات الأمن المصري.

وتمحورت أحداث الحلقة حول ما تم الحديث عنه عنه لأول مرّة إعلامياً، وهو إحباط قوى الأمن المصرية، لما قيل إنه كان "محاولة تفجير استاد القاهرة الدولي لكرة القدم، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية سنة 2019".

وشكّل ظهور الفنّان المصري أحمد حلمي في سياق أحداث الحلقة 29 من "الاختيار2" مفاجأة كبيرة، عبر تقديمه لمشهد أب فقد ابنته، في أحد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخراً.

كما سجّلت الحلقة ظهوراً خاصّاً للفنان المصري أحمد عز، بدور أحد الضباط المسؤولين عن تأمين استاد القاهرة، لكنّ أداء حلمي البسيط والمؤثر للمشهد الذي ظهر به، خطف الأضواء من أي حدثٍ آخر في الحلقة.

وتتوجه الأنظار لختام أحداث مسلسل "الاختيار2"، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام مصرية، لقطات من أوبريت ضخم تم تصويره في ميدان التحرير قبل أيام، وظهر بين الفنّانين المشاركين فيه الفنّانين كريم عبد العزيز، وإياد نصّار، وأبرز أبطال المسلسل، إلى جانب بطل الجزء الأوّل أمير كرارة.

وحظي "الاختيار2" الذي يستقي أحداثه من ملفات "الأمن الوطني المصري" بين عامي 2013 و 2020، بجماهيرية وجدلٍ كبيرين، خلال موسم دراما رمضان 2021، خاصة بعد تطرقه لأّول مرة لما عرف بـ "أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية".

وأثنى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي مؤخراً على دور الدراما المصرية فى إبراز "التضحيات التى قدمها شهداء الوطن من الجيش والشرطة" على حد وصفه، مؤكدا ضرورة زيادة مثل هذه الأعمال الدرامية، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.

والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وانجي المقدم، ومحمد علاء، وممثلون كثر آخرون.