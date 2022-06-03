"لا يهزم المرأة إلا امرأة".. محامية جوني ديب بقضية امبر هيرد تثير تفاعلا

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إليك كيف تكشفت محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد.. من بدايتها إلى الحكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الحكم بقضية الممثل الأمريكي، جوني ريب وطليقته آمبر هيرد.

وتنوعت التعليقات بين تعليقات ساخرة تطلب منه رقم محاميته لأن "الكثيرين محتاجينها" في حين ذهب البعض الآخر بالاستشهاد بمقولات مثل "لا يهزم امرأة إلا امرأة"، وآخرين ذهبوا إلى أنه لو كان ديب ينطق بالعربية لكان "لسان حالة: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

ووفقًا للمحلل القانوني بشبكة CNN، جوي جاكسون، فإن الحكم بالقضية يعتبر انتصارًا قانونيًا "هائلاً لديب ورفضًا لهيرد".

وأوضح جاكسون قائلا: "ما كان على (جوني ديب) أن يتغلب عليه كان مسألة تتعلق بالتعديل الأول (بالدستور الأمريكي) وهو أن لدينا جميعًا الحق في التعبير عن أفكارنا وآرائنا.. ما قالوه (هيئة المحلفين) هو أنه، نعم، لديك حق التعديل الأول ما لم تقل شيئًا غير صحيح يسيء إلى سمعة شخص ما ويلحق الضرر به في قطاعه المهني".

من جهته قال ديفيد شين، المتحدث باسم امبر هيرد إن الأخيرة تخطط لاستئناف الحكم.

ويذكر أن هيئة المحلفين منحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

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