جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

عشاق جوني ديب يواجهون المزيد من الانتظار و"ليلة أمل" في بيروت أعقبها جدل.. إليكم الأبرز الأسبوع الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الحكم بقضية الممثل الأمريكي، جوني ريب وطليقته آمبر هيرد.

#جونى_ديب الغالي ممكن أرقام محامياتك لو سمحت ؟ وايدين (الله ساتر عليهم) محتايينهن 🥹

وتنوعت التعليقات بين تعليقات ساخرة تطلب منه رقم محاميته لأن "الكثيرين محتاجينها" في حين ذهب البعض الآخر بالاستشهاد بمقولات مثل "لا يهزم امرأة إلا امرأة"، وآخرين ذهبوا إلى أنه لو كان ديب ينطق بالعربية لكان "لسان حالة: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

أدى جوني ديب دور قرصان مختل عقليا، ودور صانع شوكولاته غريب الأطوار، ودور شاب لديه مقصات بدل الذراعين في أفلامه، لكن جوني نفسه لم يتخيل أنه سيصبح يوسف الصديق في كفاحه ضد زليخة هيرد بالنسبة للرجال العرب في عام ٢٠٢٢...لسان حال جوني لو نطق بالعربية: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

ووفقًا للمحلل القانوني بشبكة CNN، جوي جاكسون، فإن الحكم بالقضية يعتبر انتصارًا قانونيًا "هائلاً لديب ورفضًا لهيرد".

قالوا قديماً : إذا أردتَ أن تهزم امرأة فاستعِنْ بامرأة "جوني ديب" آمنَ بهذه النظرية "كاميل فاسكيز" أثبتتْ صحتها! . #JohnnyDepp #AmberHeard https://t.co/1fpPQacBtA

وأوضح جاكسون قائلا: "ما كان على (جوني ديب) أن يتغلب عليه كان مسألة تتعلق بالتعديل الأول (بالدستور الأمريكي) وهو أن لدينا جميعًا الحق في التعبير عن أفكارنا وآرائنا.. ما قالوه (هيئة المحلفين) هو أنه، نعم، لديك حق التعديل الأول ما لم تقل شيئًا غير صحيح يسيء إلى سمعة شخص ما ويلحق الضرر به في قطاعه المهني".

رسالة من شعب التيك توك #جونى_ديب https://t.co/OrvNLuPWQU

من جهته قال ديفيد شين، المتحدث باسم امبر هيرد إن الأخيرة تخطط لاستئناف الحكم.

لي شفناه بالمحاكمة الأخيرة رواية جوني ديب، واكتشفنا إنها انطمست بسبب فيض "ايديولوجي ناشطي" معين، بيستغل الفكرة المحقة عن تصديق الناجيات حتى يبرمجنا إنه في قصة واحدة لازم نسمعها لنكون "نصراء للمعنفات". لأ. إذا عنف متبادل لازم ينقال هالشي بوضوح، رأفة، بشكل خاص، بضحايا العنف وقصصهن.

ويذكر أن هيئة المحلفين منحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.