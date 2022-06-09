جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم من تقارير إعلامية تداولتها وسائل إعلام دولية بعنوان "سعودي يعرض الزواج على امبر هيرد بعد قضية جوني ديب"، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

سعودي نشر مقطع صوتي ساخر قال فيه إنه يريد الزواج من الممثلة آمبير هيرد التي خسرت قضيتها ضد طليقها جوني ديب قبل أيام.. المقطع تناقلته بعض الصحف حول العالم على أنه عرض زواج حقيقي مستغربين من رغبته في الزواج من امرأة مثل آمبر واستنكروا نعته لجوني بـ "الرجل العجوز" https://t.co/FYgTmJ2qwr

واستندت التقارير الإعلامية في مزاعمها إلى تسجيل صوتي لرجل أرسل رسالة صوتية على حساب هيرد الرسمي بانستغرام يقول فيه الرجل: "امبورتي خلاص ما دام الدنيا قفلت بوجهك ما إلك غيري.. وبعدين انا شفت الناس خلاص تكرهك وتتنمر عليك وأنت معرضة للكراهية فقررت أتزوجك وأستر عليكي، والله يكتب لنا الي فيه الخير.. يا بعد قلبي انت، ما يقدرون النعمة أنا داري.. وبعدين أنا شاب علي طلب افضل من الشايب الي كنت تعرفينه وسلامتك وتعيشين.."

وتواصلت CNN بالعربية مع هيرد للحصول على تعليق حول هذه المزاعم دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن هيئة المحلفين منحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

ووفقًا للمحلل القانوني بشبكة CNN، جوي جاكسون، فإن الحكم بالقضية يعتبر انتصارًا قانونيًا "هائلاً لديب ورفضًا لهيرد".

وأوضح جاكسون قائلا: "ما كان على (جوني ديب) أن يتغلب عليه كان مسألة تتعلق بالتعديل الأول (بالدستور الأمريكي) وهو أن لدينا جميعًا الحق في التعبير عن أفكارنا وآرائنا.. ما قالوه (هيئة المحلفين) هو أنه، نعم، لديك حق التعديل الأول ما لم تقل شيئًا غير صحيح يسيء إلى سمعة شخص ما ويلحق الضرر به في قطاعه المهني".

من جهته قال ديفيد شين، المتحدث باسم امبر هيرد إن الأخيرة تخطط لاستئناف الحكم.