ويل سميث يشعل مسرح جوائز BET بأغنية جديدة عن "الإيمان والمثابرة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشعل النجم الأمريكي ويل سميث مسرح حفل توزيع جوائز BET في لوس أنجلوس، الأحد، بأغنية جديدة، أدّاها مع الجوقة.


الأغنية بعنوان "You Can Make It"، عن "الإيمان والمثابرة"، وهي أول أغنية منفردة لـ سميث منذ أكثر من 5 سنوات، وأول إصدار موسيقي كبير له منذ ألبومه "Lost and Found" في عام 2005.
 

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وتحتفي جوائز BET  التي تقام سنويًا في أمريكا بإنجازات الفنانين السود،  في مجال الترفيه، من  الموسيقى، والأفلام، والتلفزيون، والرياضة أيضًا.
وكان من الفنانين الفائزين والمكرمين بجوائز BET  هذا العام بيونسيه، نيكي ميناج ، وآشر، الذي فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة كأفضل مغني R&B.
 

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