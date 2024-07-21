جورج وسوف يعلم حفيدته العزف في صورة.. وماذا بعد "ليلة السلطان"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--شارك "سلطان الطرب" جورج وسوف، عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة حديثة مع حفيدته، الأحد، بدا فيها يعلمها العزف على البيانو، وظهرت الجدية والاهتمام على ملامح الطفلة الصغيرة "آميا" في الصورة.

وكان الفنان السوري قد أحيا مؤخرًا حفلاً في "كازينو لبنان"، بعنوان "ليلة السلطان"، شاركه فيه المغني اللبناني آدم، ونشر جورج وسوف عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مقطع فيديو من الحفل، صعد فيه الفنانون اللبنانيون زين العمر، جوزيف عطية، ودينا حايك لتحيته على المسرح.

ويستعد "سلطان الطرب" لإصدار موسيقى جديد، شوق متابعيه له من خلال مجموعة صور نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، دون الكشف عن التفاصيل، كما سيحيي حفلين غنائيين في لبنان والأردن، خلال شهر آب/ أغسطس المقبل.



