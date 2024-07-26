دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--رد رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على تدوينة لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الخميس، أشاد فيها بقرار إعادة النظر في إنتاج فيلم "النونو" للممثل أحمد حلمي، الذي أثار الكثير من الجدل في مصر فور الإعلان عن فكرته، وطالب علاء الفنانين المصريين في تدوينته بأن يكونوا "كبار مش نونو".

وقال علاء مبارك: "تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظا في مجال الفن بمختلف اشكاله و في القطاع الرياضي، رؤية واعدة ومجهود كبير، وإمكانات بشرية، ومادية (صناعة الترفيه) تنهض بالفنون والرياضة إلى مستويات أخرى تجذب الزوار، وتنهض بالسياحة لتساهم وتصبح جزء مهم من اقتصاد المملكة".

وأضاف: "توقفت أمام قرار المستشار تركي الشيخ بإعادة النظر في إنتاج أو في سيناريو أحد الأفلام، والتي قد تم الإعلان عنها، بعد الجدل الذى أثير حول فكرة الفيلم، خاصة أن القصة تدور حول شخص مصري يسافر للسعودية، ويقوم بعمليات نصب خلال رحلات الحج والعمرة".

وتابع علاء مبارك: " بلا شك قرار عاقل، ومحترم من شخصية ذكية رغم أن الفيلم كوميدي، لكن بجانب فكرة الفيلم ربما جاء الاعلان عنه ايضاً في توقيت كان هناك عدد من الوفيات المصريين في موسم الحج الماضي …. بالنسبة لفنانين مصر المحترمين الذين نقدرهم ونتابع أعمالهم، التعاون والاشتراك مع الإخوة والأهل في المملكة شيء جميل يعود بالنفع على الجميع، وفكرة إنشاء صندوق الأفلام Big time الذى أعلن عنه المستشار تركي الشيخ لدعم وتعزيز المحتوى، وصناعة الأفلام في الوطن العربي فكرة ممتازة، قد تنقل الأفلام العربية إلى العالمية".

وختم تدوينته بالقول: "لذلك يجب، ومن الطبيعي أن يكون لفنانين مصر، أصحاب الشعبية الكبيرة رأي وكلمة في اختيار الأعمال والأدوار المعروضة عليهم، وعدم قبول أي دور بصرف النظر عن أي عائد قد يعود عليهم، حتى يحتفظوا بمكانتهم وحب، واحترام الجماهير لهم.. يعنى من الآخر كده ( نكون دائمًا كبار مش نونو)".

وأتى رد تركي آل الشيخ على تدوينة علاء مبارك الذي وصفه بـ "الغالي ابن الغالي"، قائلاً: "الفيلم ظلم لم يكن فيه إساءة، ولم تعلن القصة كامله، والتي يشترك فيها سعوديين في النصب أيضًا، وفي آخر الفيلم يحدث تحول مهم قبل عملية النصب، ويتغير توجه الأبطال ويعودوا للحق، وكانت عدة عمليات في مجالات مختلفة ليست مقتصره على الحج.. النصاب في كل الجنسيات، وفي كل العالم".

وأضاف آل الشيخ: "لا نستعجل الحكم قبل المشاهدة.. عموماً انا صرفت النظر عنه، لما شفت من يصطاد في المياه العكرة في الموضوع.. ولولا تقديرنا للفنان المصري والعربي لما قمنا بالإنتاج السينمائي، والمسرحي، والغنائي.. ولا أحب أن يظلم أحد الفنان العزيز أحمد حلمي لأن العمل لم يشاهد لكي يحكم عليه".

وكان تركي آل الشيخ أعلن مؤخراً عن إعادة النظر في إنتاج فيلم سينمائي، أو العمل على تطوير سيناريو الفيلم، الذي أثارت قصته جدلا واسعًا في مصر.