اعتقال ترافيس سكوت في باريس بعد مشاجرة مع حارسه الشخصي

لحظة إيقاف مغني حفلًا بسبب تدافع هائل أدى إلى وفيات وإصابات بين الحشود بأمريكا

(CNN)-- قالت السلطات في العاصمة الفرنسية إن مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، اُعتقل في باريس، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد أن دخل في شجار مع حارسه الشخصي.

وأضافوا أنه تم استدعاء الشرطة إلى فندق "جورج الخامس" الفاخر، في الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت باريس لفض الشجار. وتم القبض على سكوت بعد ذلك بتهمة “العنف ضد شخص آخر”، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وحضر سكوت، الخميس، نصف نهائي كرة السلة للرجال الذي شهد فوز الولايات المتحدة على صربيا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق الجمعة، إنه تم اعتقاله بتهمة "العنف ضد حارس أمن”.

وحاول حارس الأمن فض شجار بين مغني الراب وحارسه الشخصي، بحسب متحدث باسم النيابة، الذي أضاف أنه تم فتح تحقيق.

وقال ممثل لسكوت لشبكة CNN في بيان: "نحن على اتصال مباشر مع السلطات الباريسية المحلية، لحل هذه المشكلة بسرعة، وسنقدم التحديثات عند الاقتضاء".

وترافيس سكوت، هو أحد مغني الراب البارزين في جيله، واسمه القانوني جاك بيرمون ويبستر،. وتم ترشيحه لعشر جوائز "غرامي"، بما في ذلك ترشيحه لأفضل ألبوم راب عن إصداره لعام 2023 بعنوان "Utopia".

وسبق أن واجه خلافات مع السلطات في أمريكا، وتم القبض عليه واحتجازه في سجن مقاطعة "ميامي ديد" في يونيو/ حزيران الماضي، بتهم منها "التعدي على ممتلكات الغير".

واشتهر بعروضه الحية الصاخبة، التي خرجت عن نطاق السيطرة أحيانًا، بما في ذلك عرض مهرجان Astroworld القاتل في عام 2021، الذي خلف 10 قتلى.

وقال المدعي العام لمنطقة هيوستن، كيم أوج، خلال مؤتمر صحفي في ذلك الوقت، إن سكوت قد برئ من التهم الجنائية من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة هيوستن بشأن تلك المأساة العام الماضي. لكنه واجه سلسلة من الدعاوى المدنية التي رفعتها العديد من عائلات الضحايا.

