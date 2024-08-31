تطور جديد في قضية وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري

(CNN)-- مثل أحد الطبيبين المتهمين فيما يتعلق بوفاة الممثل ماثيو بيري، أمام محكمة في لوس أنجلوس الأمريكية، الجمعة، كجزء من اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين العامين، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

ويخطط الطبيب مارك تشافيز للاعتراف بالذنب، بتهمة التآمر لتزويد بيري بالـ"كيتامين"، والحد الأقصى الموصى به للعقوبة الموضحة في وثائق الإقرار بالذنب، هو 10 سنوات في السجن.

وفي جلسة الاستماع، اعترف شافيز بالتهم الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يعود إلى المحكمة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق، بحسب محاميه.

وتشافيز هو واحد من 5 أشخاص تم اتهامهم فيما يتعلق بوفاة بيري، ويتعاون 3 من المتهمين مع المدعين العامين، ويركزون على المتهمين الطبيب سلفادور بلاسنسيا وجاسفين سانغا، اللذين قال المدعون إنهما كانا يديران ما يرقى إلى "متجر لبيع المخدرات" في منزلها.

ودفع بلاسنشيا وسانغا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما، والتي تشمل تزوير السجلات الطبية، والتآمر للتوزيع من بين أشياء أخرى، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

وزود تشافيز بلاسينسيا بالـ "كيتامين" الذي أعطي لبيري من خلال وصفة طبية مزورة، وفقا لوثيقة توضح الاتهامات الموجهة ضده.

وتوفي ماثيو بيري في كتوبر 2023، عن عمر يناهز 54 عامًا بسبب "الآثار الحادة" للتخدير والغرق، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبحسب تقرير تشريح الجثة الصادر من مكتب الفحص الطبي بالمقاطعة، تم العثور على جثة الممثل طافية في حوض استحمام في منزله.



