تداعيات الحرب في غزة.. هذا ما دار بين الأمير محمد بن سلمان وبلينكن في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتصريحات سابقة عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ذكرى ميلاده الـ39 والتي صادفت، الجمعة الـ30 من أغسطس/ اب 2024.

وأبرز نشطاء تصريحات وصف فيها الأمير السعودي الراحل، الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ولي العهد السعودي قائلا: "أنا أحس إن فيه شي إلهي بأن الله قيّض للمملكة شخص اسمه محمد بن سلمان"، في حين تداول آخرون تصريحات وتهاني للأمير الشاب.

ويذكر أن محمد بن سلمان "حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وحاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية كما تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج"، وفقا لسيرته الذاتية المنشورة على وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبينت السيرة الذاتية للأمير محمد بن سلمان أنه "تقلد عدة مناصب خلال مشواره المهني الذي امتد إلى عشر سنوات وابتدأه بممارسة العمل الحر وله العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية حصل من خلالها على العديد من الجوائز.. فقبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة أسس محمد بن سلمان عدداً من الشركات التجارية وذلك قبل البدء في العمل الحكومي من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 22/3/1428هـ الموافق 10/4/2007م واستمر حتى تاريخ 28/12/1430هـ الموافق 16/12/2009م".

وانتقل محمد بن سلمان بعدها وفقا لسيرته "من هيئة الخبراء بالمرتبة الحادية عشرة ليكون مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض وذلك بتاريخ 28/12/1430هـ الموافق 16/12/2009م وأثناء ذلك استمر عمله كمستشار غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى تاريخ 20/4/1434هـ الموافق 3/3/2013م كما عمل أميناً عاماً لمركز الرياض للتنافسية ومستشاراً خاصاً لسمو رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز كما عمل الأمير محمد عضواً في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية".

وذكرت السيرة الذاتية أن محمد بن سلمان "عين مستشاراً خاصاً لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشاراً ومشرفاً على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لسمو ولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان سمو ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير بتاريخ 20/4/1434هـ الموافق 3/3/2013م".